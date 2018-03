Der Tagesspiegel: Asselborn warnt vor Eskalation im Handelsstreit mit USA

Berlin (ots) - Berlin - Im Handelsstreit mit den USA hatLuxemburgs Außenminister Jean Asselborn vor einer Eskalation gewarnt."Das Prinzip ,Auge um Auge' hat noch niemals weitergeholfen", sagteAsselborn dem "Tagesspiegel am Sonntag". "Wenn man es in die Tatumsetzt, riskiert man, blind zu werden", sagte der dienstältesteAußenminister in der EU weiter. ADas Interview mit Asselborn unter: https://www.tagesspiegel.de/politik/handelsstreit-mit-den-usa-luxemburgs-aussenminister-asselborn-warnt-vor-eskalation/21056110.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell