Der Tagesspiegel: Arbeitsminister Heil will Arbeitnehmer und Betriebsräte bei der Umstellung auf KI unterstützen / Finanzielle Hilfe bei Weiterbildung und präzise Regeln für Mitbestimmung der Betriebsräte

Berlin (ots) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) willArbeitnehmer finanziell bei der Qualifizierung für die digitaleArbeitswelt unterstützen und die Betriebsräte stärken. "DieVeränderungen durch Künstliche Intelligenz sind immens", sagte Heildem Tagesspiegel (Samstagausgabe). Berufsbilder würden sichverändern. Betroffene sollen daher bei Weiterbildungsmaßnahmenfinanziell unterstützt werden.Zudem will Heil die Betriebsräte bei der Einführung vonKünstlicher Intelligenz beteiligen. "Damit die Menschen dieserEntwicklung mit Zuversicht begegnen können, werden wir konkret dieRechte betrieblicher Mitbestimmung der Arbeitnehmer für den Einsatzvon KI präzisieren und Unternehmen und Beschäftigte, die imStrukturwandel sind, ab dem 1. Januar finanziell bei derQualifizierung unterstützen", kündigte Heil an. Die Bundesregierungrechnet damit, dass durch den technologischen Wandel bis zum Jahr2025 rund 2,3 Millionen neue Jobs entstehen und 1,6 MillionenArbeitsplätze wegfallen.Nach Einschätzung des Arbeitsmarktforschers Gerd Zika vom Institutfür Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) entstehen viele der neueArbeitsplätze im Gesundheitsbereich, in der Pflege, im BereichInformatik, Informationstechnologie und IT-Sicherheit. "Wenn dieTechnologisierung zunimmt, haben wir natürlich hier einen großenBedarf an Arbeitskräften. Und wir brauchen Menschen, die andereweiterbilden und unterrichten", sagte Zika der Zeitung. Dagegen seienvor allem einfache Berufe, die leicht von Maschinen übernommen werdenkönnen, in Gefahr.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell