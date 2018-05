Berlin (ots) - Der neue Antisemitismusbeauftragte derBundesregierung, Felix Klein, fordert ein entschlossenes Eingreifender Deutschen bei judenfeindlichen Vorfällen. "Unsere Gesellschaftist jetzt in der Pflicht", sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag". Esmüsse selbstverständlich sein, dazwischen zu gehen, wenn Judenangegriffen werden. "Wir brauchen eine Kultur der Zivilcourage undmüssen die Leute aus ihrer Gleichgültigkeit herausholen", sagteKlein. "Ein Angriff auf Juden und jüdische Kultur ist auch einAngriff auf unsere Kultur und unsere Identität."Zugleich beklagte der Regierungsbeauftragte ein "Klima derVerrohung" in Deutschland. Immer mehr Menschen trauten sich,antisemitische Positionen im Internet und auf der Straße zu äußern.Das sei früher undenkbar gewesen. "Die Hemmschwelle ist gesunken."Klein kritisierte zudem Fehler in der Integrationspolitik. "DieVersäumnisse bei der Integration von Muslimen in Deutschland in denvergangenen Jahrzehnten rächen sich jetzt." Klein weiter: "Wir habenuns nicht darum gekümmert, was da für ein Israel-Bild entstandenist." Außerdem habe es zu wenig Angebote für Muslime gegeben, sichmit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Dabei sei dies Teilder Integration. "Die Muslime müssen wissen: Wer sich in diesem Landantisemitisch äußert, stellt sich gegen die Gesellschaft."Der Antisemitismusbeauftragte forderte, die Islamkonferenz rascheinzuberufen und mit den beteiligten muslimischen Verbänden nicht nurüber Integration zu reden, sondern auch über Judenhass. Das sei inder Vergangenheit "nicht mit dem nötigen Nachdruck" geschehen.https://www.tagesspiegel.de/politik/antisemitismus-in-deutschland-beauftragter-beklagt-klima-der-verrohung/22584022.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14317.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell