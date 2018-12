Der Tagesspiegel: Amazon will mit eigenen Zustellern Lieferprobleme zu Weihnachten vermeiden

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Berlin (ots) - Trotz der Probleme der Paketdienste, in derVorweihnachtszeit genug Personal zu finden, verspricht Amazon seinenKunden eine pünktliche Lieferung aller Weihnachtsgeschenke undexperimentiert dazu auch mit eigenen Zustellern. "Wir haben es immergeschafft, alle Geschenke pünktlich unter den Baum zu bringen. Daswird in diesem Jahr nicht anders sein", sagte Amazon-DeutschlandchefRalf Kleber dem Tagesspiegel (Montagausgabe)."Alle Zustellversprechen, die wir geben, halten wir ein, da musssich niemand Gedanken machen", betonte Kleber. Um die Zustellung zuverbessern, setzt Amazon neben der Zusammenarbeit mit Paketdienstenauch auf eigene Zusteller. Amazon experimentiere verstärkt miteigenen Lieferungen, "schon um zu lernen, wie man es noch bessermachen kann und muss", so Kleber. Die eigenen Auslieferungen seienein wichtiger Bestandteil der Zustellkette, sagte Kleber.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell