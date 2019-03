Der Tagesspiegel: Altmaier legt Schwerpunkt auf E-Mobilität

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)setzt die Priorität der Bundesregierung auf Elektromobilität alsAntrieb der Zukunft. Es sei an der Zeit, "die Weichen zu stellen",sagte Altmaier im Interview mit dem Fachdienst "TagesspiegelBackground Mobilität & Transport". Dies solle zwar die Industrie tun.Der Staat könne Autobauern nicht vorschreiben, in diese oder jeneTechnologie zu investieren. Altmaier betonte jedoch, der Staat legebereits einen Schwerpunkt fest: "Wie unsere Prioritäten liegen, wirdklar, wenn Sie sich die staatlichen Investitionen anschauen." DieReallabore für Power-to-Gas und Power-to-Liquid bekämen etwa 100Millionen Euro. "Für die Batteriefabrik sehen wir eine Milliarde Eurovor. Die E-Mobilität ist derzeit der Schwerpunkt", sagte derMinister. Hintergrund ist ein Streit in der deutschen Auto-Industrie.Volkswagen hatte sich im Gegensatz zu anderen Herstellern klar jüngstklar auf die E-Mobilität festgelegt und gegen die sogenannteTechnologieoffenheit ausgesprochen. Förderung ersetze allerdings keinunternehmerisches Engagement. "Wir können nur einen Teil der Kostenfördern - den Löwenanteil muss die Industrie selbst stemmen." ImBereich Batterie stehe der Standort enorm unter Druck, es müssegehandelt werden, "sonst sind andere schneller - siehe China, sieheUSA", sagte der CDU-Politiker. "Nur wenn wir in Europa die weltweitbesten Batterien bauen, können wir massive Arbeitsplatzverlusteverhindern."www.background.tagesspiegel.deRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell