Berlin (ots) - Berlin - Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU)hat sich vor dem 60. Jahrestag der Römischen Verträge optimistischzur Zukunft der Europäischen Union geäußert. "Die große Mehrheit derBürger Europas weiß um die Vorteile, die ein geeintes Europa ihnengebracht hat und weiterhin bringen wird", sagte Altmaier dem inBerlin erscheinenden Tagesspiegel (Freitagausgabe). Europa sei"vitaler und stärker, als viele glauben". Zudem sei in jüngster Zeit"das Bewusstsein dafür gewachsen, dass Europa ein Friedensprojektist". Es werde die Europäische Union auch in 40 Jahren im 100. Jahrder Römischen Verträge noch geben. "Ich weiß nicht, ob sie dann 26,28 oder 30 Mitgliedstaaten umfassen wird. Aber ich bin sicher, dassFrankreich, Deutschland und die Niederlande noch dazugehören werden",meinte der CDU-Politiker.Hier finden Sie den Volltext des Interviews: http://www.tagesspiegel.de/politik/jubilaeum-der-eu-ich-sehe-eine-trendumkehr/19561192.htm