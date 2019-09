Der Tagesspiegel: Alba-Chef Schweitzer: Geschäfte in Hongkong laufen gut

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Berlin (ots) - Axel Schweitzer, Vorstandschef der in Berlinansässigen Alba Group, sieht durch die Proteste in Hongkong dieeigenen Geschäfte nicht gefährdet. "Persönlich hatte ich in denvergangenen Wochen keine Beeinträchtigungen", sagte er dem"Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Der Unternehmer unterhält einenZweitwohnsitz in Hongkong und hat am Mittwoch den Grundstein für eineKunststoffaufbereitung in der Stadt gelegt. "Wir arbeiten mit derSwire-Gruppe zusammen, das ist der größte Abfüller von Coca-Cola inder Region. Die Anlage ist für 35.000 Tonnen ausgelegt und soll imzweiten Halbjahr 2020 in Betrieb gehen", sagte der Alba-Chef.Zu den Motiven der Protestierenden meinte Schweitzer, "vieleMenschen treibt das Gefühl der Ungleichheit und mangelnderAufstiegschancen um". Die Ungleichheit in Hongkong sei so hoch wieseit den 1970er Jahren nicht mehr, "auch deutlich höher als in denUSA". Die Mieten seien hoch und die Wohnungen nur halb so groß wie inSchanghai. "Kurzum: Die Probleme in Hongkong sind vielvielschichtiger, als hierzulande vermittelt wird und hängen auch mitden Lebensumständen und den Eliten zusammen", sagte Schweitzer dem"Tagesspiegel".Die Perspektiven für das eigene Geschäft seien gut. "Das Recyclingist für die chinesische Regierung ein großes Thema und wird auch vonPräsident Xi persönlich immer wieder betont." Die deutlicheAbschwächung des Wachstums in Folge des Handelskonflikts mit den USAwirke sich eher positiv aus: "Um dagegenzuhalten, forciert dieRegierung unter anderem den Ausbau von Infrastruktur, auch vonUmweltinfrastruktur, sodass die Recyclingwirtschaft davon durchausprofitiert", sagte Schweitzer.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/alba-chef-ueber-hongkong-ungleichheit-treibt-die-leute-auf-die-strasse/25055518.html