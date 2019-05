Der Tagesspiegel: Aktionärsschützer: Bayer steht jetzt mit dem Rücken zur Wand

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

Berlin (ots) - Nach dem jüngsten Urteil gegen die Bayer-TochterMonsanto in den USA steht Bayer nach Einschätzung vonAktionärsschützern "mit dem Rücken zur Wand". "Die absurd hohenSchadensersatzsummen sind eine neue Dimension", sagte Marc Tüngler,Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung fürWertpapierbesitz (DSW), dem Tagesspiegel (Mittwochausgabe). "Siezeigen, wie schlecht das Image von Monsanto und Bayer in den USAist."Die milliardenschweren Schadensersatzsummen würden es Bayerunmöglich machen, in Vergleichsverhandlungen zu treten, "dieVergleiche wären viel zu teuer", meint Tüngler. "Das Unternehmen kannnur darauf hoffen, dass die zweite oder dritte Instanz andersentscheidet und Glyphosat nicht für krebserregend hält. Das Schicksalvon Bayer liegt nun allein in den Händen der US-Richter in derzweiten Instanz." Sollte Bayer allerdings auch in der zweiten Instanzverlieren, muss die Bayer-Führung nach Meinung der DSW dieKonsequenzen ziehen. Dann wäre die Geduld der Aktionäre am Ende und"es wird mehr als eng für Vorstand und Aufsichtsrat".Nach Einschätzung des Aktionärsvertreters ist Bayer nach demKurssturz der Aktie zum Übernahmekandidaten geworden. Derzeit würdendie Rechtsrisiken um Monsanto Bayer noch schützen, aber sollte Bayerin der zweiten Instanz gewinnen und die Aktie noch immer billig zuhaben sein, "schlägt die Stunde der Übernehmer", glaubt Tüngler.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell