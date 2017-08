Der Tagesspiegel: Air Berlin: Unternehmer Wöhrl will Lufthansa-Monopol verhindern

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Berlin (ots) - Der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl würde mit AirBerlin nach Thailand, auf die Malediven und in die USA fliegen, wenner die insolvente Airline übernehmen könnte. Wie er dem BerlinerTagesspiegel erklärte, sei er nur an der Gesellschaft als Ganzesinteressiert, weil er nicht wolle, dass in Deutschland ein Monopolder Lufthansa entsteht. Am Ende wolle er mit der Air Berlin auch Geldverdienen.http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/insolvente-fluggesellschaft-unternehmer-woehrl-will-air-berlin-nur-ganz/20221536.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell