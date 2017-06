Der Tagesspiegel: Agrarminister Schmidt verschärft Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

Berlin (ots) - Berlin - Bundesagrarminister Christian Schmidt willmit zahlreichen Maßnahmen den Kampf gegen dieLebensmittelverschwendung in Deutschland verschärfen. Handlungsbedarfsieht der CSU-Politiker bei den überdimensionierten Packungsgrößen imHandel und dem Management der Läden. "Es kann doch nicht sein, dassSupermärkte vertraglich verpflichtet sind, bis zum Ladenschluss diekomplette Palette an Brot und Backwaren anzubieten. Das führtzwangsläufig zu Lebensmittelabfällen", sagte Schmidt dem"Tagesspiegel" (Dienstagausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell