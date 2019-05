Der Tagesspiegel: Ärztepräsident: Widerspruchslösung bei Organspenden könnte sich als kontraproduktiv erweisen

Berlin (ots) - Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat sichskeptisch zur Widerspruchslösung bei der Organspende geäußert. Erbefürchte, dass eine solche Reform kontraproduktiv sei und dasMisstrauen in die Transplantationsmedizin befördere, sagte Montgomerydem Berliner "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). Gleichzeitig warf erGesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor, mit dieser Idee zu frühvorgeprescht zu sein.Er halte die Widerspruchslösung zwar für richtig, habe aber "immerauch dazu geraten, diese Debatte nicht jetzt zu führen, sondern erstmal abzuwarten, wie die beschlossenen Verbesserungen in den Klinikenwirken", sagte Montgomery. Diese gerade erst beschlossene Reform undnicht eine Widerspruchregelung sei der zentrale Baustein für mehrOrganspenden."Wir merken ja, dass diese wichtige Debatte nun aufgrund deszusätzlichen Vorstoßes von Spahn schon wieder in Parteienstreitzerfällt", meinte der Ärztepräsident. Er sei "entsetzt darüber, dasses bestimmte Politiker nicht schaffen, die großen ethischen Fragenauf anderer Ebene zu diskutieren."http://www.tagesspiegel.de/politik/aerztepraesident-zu-sterbehilfe-und-organspenden-wir-muessen-haltung-zeigen-auch-gegen-den-zeitgeist/24311698.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell