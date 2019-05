Der Tagesspiegel: Abgeordnete fordern Kommission zur Erhöhung des Frauenanteils im Bundestag

Berlin (ots) - Politikerinnen aus den Reihen von Union, SPD, FDP,Linkspartei und Grünen fordern, eine Kommission des Bundestagseinzurichten mit dem Ziel, den Frauenanteil im Parlament zu erhöhen.Darauf verständigte sich nach Informationen des "Tagesspiegel" einefraktionsübergreifende Frauen-Runde, die sich Anfang des Jahresgegründet hatte. Einigkeit bestehe darüber, dass die Kommission nochin dieser Wahlperiode ein Ergebnis vorlegen solle, hieß es imAnschluss an das Treffen. Der Vorschlag solle nun in den einzelnenFraktionen besprochen werden.Den ersten Vorstoß für eine solche Kommission hatten dieGrünen-Politikerinnen in der Runde gemacht. Sie freue sich sehr überdie "konstruktive Atmosphäre", sagte die Grünen-Abgeordnete UlleSchauws dem "Tagesspiegel". Es sei erfreulich, dass es unter denFrauen die Bereitschaft gebe, nun gemeinsam den nächsten Schritt zugehen.Frauen machen mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus, dochderzeit sind weniger als ein Drittel (30,9 Prozent) derBundestagsabgeordneten weiblich. Nach dem bisherigen Höchstwert von2013 (36,5 Prozent) ist der Frauenanteil in dieser Wahlperiode wiederauf das Niveau von 1998 gesunken.https://www.tagesspiegel.de/politik/mehr-frauen-im-bundestag-weibliche-abgeordnete-fordern-kommission/24345680.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell