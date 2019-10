Berlin (ots) - Berlin - Führende Mitglieder der Unionsfraktion üben massiveKritik an den innerparteilichen Attacken auf Kanzlerin Angela Merkel und dieCDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. "Das Verhalten Einzelner war extremschädlich für die CDU und selbstzerstörerisch", heißt es in einer Erklärung, diedem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe) vorliegt und die unter anderem dieAußenpolitiker Norbert Röttgen und Johann Wadephul und die RechtspolitikerinElisabeth Winkelmeier-Becker unterzeichneten. "Die vorgebrachten Attacken warenebenso politisch kopflos wie maßlos in Stil und Inhalt", kritisieren die 15Bundestagsabgeordneten, ohne Friedrich Merz oder andere Kritiker beim Namen zunennen. In der Diskussion der letzten Tage habe es hingegen "keinen einzigensubstanziellen Beitrag zur Erneuerung der CDU gegeben". Die Partei müsse ihrenKurs der inhaltlichen Erneuerung ohne Zweifel "entschlossener und grundlegender"angehen. Inhaltliche Vorschläge seien daher von allen willkommen.Rückfragen bitte an:Telefon: 030-290 21 14301www.tagesspiegel.dePressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell