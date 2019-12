Der Tagesspiegel: 100 Menschen seit 1990 von Rechtsextremisten getötet

Berlin (ots) - Seit der Wiedervereinigung haben Neonazis und andere Rechte nachErkenntnissen der Polizei insgesamt 100 Menschen getötet. DieLandeskriminalämter in Hessen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen habenjetzt drei Angriffe mit sechs Toten als rechts motivierte Gewaltverbrecheneingestuft.Es handelt sich um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke imJuni, die tödlichen Schüsse von Stephan Balliet im Oktober in Halle auf zweiMenschen und um einen Fall aus 2003 in Nordrhein-Westfalen mit drei Toten. InOverath erschoss der Rechtsextremist Thomas Adolf einen Anwalt, dessen Frau unddie Tochter. Adolf sah sich als Kämpfer der SS. Die Tat sei "als überwiegendrechts motiviert" zu werten, sagte der Chef des LKA Nordrhein-Westfalen, FrankHoever, jetzt dem Tagesspiegel (Mittwochausgabe). Die reale Zahl der Todesopferrechter Gewalt seit 1990 liegt nach Recherchen der Zeitung jedoch bei mindestens170.https://www.tagesspiegel.de/politik/offizielle-zahl-nach-oben-korrigiert-100-menschen-seit-der-wiedervereinigung-von-rechtsextremisten-getoetet/25319132.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Telefon: 030/290 21 14301Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4464639OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell