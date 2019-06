München (ots) - 4,66 Millionen Zuschauer, das entspricht einemMarktanteil von 18 Prozent, verfolgten gestern den erneutenSchlagabtausch zwischen Aglaia Szyszkowitz und Friedrich von Thun inder beliebten "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe "Zimmer mit Stall".Der Film war damit die meistgesehene Sendung am gestrigen Freitag.Am 14. Juni um 20:15 Uhr zeigt Das Erste einen weiteren Film derReihe: In "Zimmer mit Stall - Berge versetzen" müssen AglaiaSzyszkowitz als Pensionswirtin Sophie und Friedrich von Thun alsgrantigem Dauergast Barthl lernen, dass ein vertrauensvollesMiteinander viel schwerer ist als ein schonungsloses Gegeneinander.Um die Idylle auf dem Fuchsbichlerhof zu retten, müssen sich diebeiden Erzfeinde zusammentun und so etwas wie Teamgeist entwickeln.Für Urlaubsfeeling sorgen die Naturkulisse Oberbayerns mit saftigenWiesen und einem imposanten Bergpanorama. In Episodenrollen sindJuliane Köhler, Max Herbrechter, Petra Kleinert, Steffen Groth u.a.sowie zahlreiche tierische "Darsteller" mit dabei."Zimmer mit Stall - Berge versetzen" ist eine Produktion der RoxyFilm GmbH (Produzenten: Andreas Richter, Ursula Woerner, AnnieBrunner) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Ralf Huettnerführte Regie, das Drehbuch stammt von Judith Westermann (Bearbeitung:Ralf Huettner). Die Redaktion haben Sascha Mürl und Sascha Schwingel(beide ARD Degeto).Pressekontakt:Pressemappe und Film stehen akkreditierten Journalisten imPressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Abruf bereit.Fotos über www.ard-foto.deO-Töne und RadioKits unter https://www.ardtvaudio.deWeitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/freitag-im-ersten/sendung/index.htmlhttps://www.facebook.com/EndlichFreitagimErstenPressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel.: 069/1509-346E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell