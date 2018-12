Baden-Baden (ots) -Ein Erfolg beim Publikum gelang dem "Ludwigshafener Tatort" vomSWR gegen harte Konkurrenz am Sonntagabend (9.12.2018) im Ersten:7,69 Millionen Zuschauer sahen den "Tatort: Vom Himmel hoch", mitUlrike Folkerts und Lisa Bitter. Damit war der der "Tatort: VomHimmel hoch" die meistgesehene Sendung des Tages im deutschenFernsehen. Die Zuschauerzahl entspricht einem Marktanteil von 21,8Prozent. Bei den Zuschauern von 14 bis 49 Jahren erzielte der SWRKrimi einen Marktanteil von 16,2 Prozent.Geplanter DrohnenanschlagIn dem aktuellen Fall mussten Lena Odenthal und ihre KolleginJohanna Stern nicht nur den Mord an einem Psychiater aufklären,sondern auch einen geplanten Drohnenanschlag verhindern. An der Seitevon Ulrike Folkerts und Lisa Bitter spielten u. a. Diego und CucoWallraff, Lena Drieschner, Beate Maes, Peter Gilbert Cotton, PeterEspeloer und Annalena Schmidt. Tom Bohn schrieb und inszeniertediesen Politthriller. Produzent war Nils Reinhardt, die Redaktionhatte Ulrich Herrmann (SWR).Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/tatortvomhimmelhochtagessiegFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,bruno.geiler@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell