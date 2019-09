Baden-Baden (ots) -Einen Erfolg bei den Fernsehzuschauern erreichte "Maleficius", deraktuelle Tatort Ludwigshafen des SWR am gestrigen Abend (8.9.2019) imErsten: 7,74 Millionen Zuschauer sahen den "Tatort - Maleficius" mitUlrike Folkerts und Lisa Bitter. Damit war der SWR Tatort diemeistgesehene Sendung des Tages im deutschen Fernsehen. DieZuschauerzahl entspricht einem Marktanteil von 23,4 Prozent. Auch beiden Zuschauern von 14 bis 49 Jahren erzielte der "Tatort" einen gutenMarktanteil von 20,1 Prozent.Forscherehrgeiz, der keine Grenzen kennt Die Möglichkeiten derGehirnstimulation und der Ehrgeiz neuronaler Forschung beschäftigenAutor und Regisseur Tom Bohn in seinem "Tatort - Maleficius".Sebastian Bezzel spielt darin einen Forscher, für den in seinereindrucksvollen klinischen Welt alles möglich scheint. Der "Tatort -Maleficius" ist eine Produktion des Südwestrundfunks für Das Erste.Produzent ist Nils Reinhard, die Redaktion liegt bei Ulrich Herrmann.Fotos über www.ARD-Foto.deInfos und weiterführende Links unter www.SWR.de/ undhttp://swr.li/tatorttagessiegmaleficiusPressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,bruno.geiler@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell