Tagesschau überschreitet 1-Million-Marke bei Instagram

Hamburg (ots) - Mehr als eine Million Accounts folgen derTagesschau auf Instagram. Damit zählt die ARD-Nachrichtenredaktion zuden stärksten deutschen Anbietern von aktuellen Informationsinhaltenin dem sozialen Netzwerk.Marcus Bornheim, Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell: "Die Zahl derAbonnentinnen und Abonnenten hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt.Das ist ein großer Erfolg für das gesamte Team. Neben dem rasantenWachstum der Plattform selbst profitieren wir von einer gutenGrundlage in der Entwicklung von Formaten und einem ständigenAnpassungsprozess an die Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer".Andreas Lützkendorf, Leiter der Abteilung Strategie undInnovation, ARD-aktuell: "Bei der Produktion von Inhalten für diesozialen Netzwerke arbeiten bei uns Expertinnen und Experten ausRedaktion, Grafik und Videoproduktion Hand in Hand. So erreichen wirbeständig die hohe Qualität, die das Publikum von der Tagesschauerwartet."Seit knapp vier Jahren ist die Tagesschau mit einem Account beiInstagram vertreten. Mittlerweile gibt es dort mehr als 5.200Beiträge. Das Social-Media-Team in Hamburg setzt dabei auf eineMischung aus Fotos, Videos und Stories.Mit der steigenden Zahl von Abonnentinnen und Abonnenten steigtauch die Zahl von Kommentaren zu den Tagesschau-Inhalten aufInstagram. In 2019 registrierte das Social-Media-Team von ARD-aktuellbislang fast 900.000 Kommentare und Antworten.Marcus Bornheim: "Während der Ton in der Anfangszeit sehrkonstruktiv war, nehmen wir mittlerweile wahr, dass Hass und Hetzenun auch regelmäßiger unter Instagram-Posts auftauchen. Wir stellenuns dieser Herausforderung und werden mit einem Community-Managementreagieren."Auch in anderen sozialen Netzwerken ist die Tagesschau erfolgreichvertreten. Mehr als 2,5 Millionen Accounts folgen ihr auf Twitter,mehr als 1,6 Millionen haben den Facebook-Account abonniert. AufYouTube hat sich die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten seitJahresbeginn auf mehr als 280.000 verdoppelt.