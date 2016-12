Tagesschau im Jahresschnitt bei knapp zehn Millionen Zuschauern / Tagesthemen mit höchstem Wert seit 1994

Hamburg (ots) - Die Tagesschau bleibt auch 2016 DeutschlandsFernseh-Nachrichtensendung Nummer eins - und das mit noch größeremVorsprung als bisher. Die 20-Uhr-Ausgabe des Marktführers hat imJahresschnitt 2016 das gute Vorjahresergebnis weiter verbessert undtäglich fast eine Dreiviertelmillion mehr Zuschauerinnen undZuschauer. 9,84 Millionen waren durchschnittlich Abend für Abenddabei (2015: 9,11 Millionen), der höchste Wert seit mehr als zehnJahren. Der Marktanteil liegt bei 34,6 Prozent (2015: 32,7 Prozent).Die 20-Uhr-Ausgabe erreicht auch 2016 deutlich mehr Zuschauer als diedrei in der Rangliste folgenden Nachrichtensendungen von ZDF, RTL undSat1 zusammen.Hervorragende Zahlen auch für die Tagesthemen: Diedurchschnittliche Zuschauerzahl des Nachrichten-Magazins im Erstenist 2016 auf 2,65 Millionen gestiegen - der höchste Wert seit 1994.Auch beim Marktanteil haben die Tagesthemen zugelegt; er beträgt nun11,6 Prozent. Zum Vergleich die Vorjahreswerte: 2015 waren es 2,46Millionen Zuschauer und 11,0 Prozent Marktanteil. Lutz Marmor, NDRIntendant: "Die 20-Uhr-Tagesschau hat 2016 erneut vieleZuschauerinnen und Zuschauer hinzugewonnen. Sie steht fürVerlässlichkeit und Seriosität. Für immer mehr Menschen ist dieTagesschau ein wichtiger Kompass. Auch der Zuwachs bei denTagesthemen ist sehr erfreulich."Die Tagesschau bleibt auch beim jüngeren Publikum vorn: 1,77Millionen Zuschauer gehören zur Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dasentspricht einem Marktanteil von 19,7 Prozent. Hier hat dieTagesschau ebenfalls zugelegt. Auch bei den unter 30-Jährigen hat dieTagesschau die meisten Zuschauer - 310.000 sind es im Schnitt jedenAbend.Die angegebenen Werte berücksichtigen alle Wochentage von Montagbis Sonntag. Sie basieren auf Daten der AGF-Fernsehforschung. DieTagesschau ist im Ersten und zeitgleich in den meisten DrittenProgrammen, auf 3sat, Phoenix und im Digitalkanal tagesschau24 zusehen. Seit dem 11. April 2016 übernimmt auch das BR Fernsehen die20-Uhr-Ausgabe; dort schalten seitdem im Schnitt 550.000 Zuschauertäglich ein. Die Tagesschau wird ebenso wie die Tagesthemen, dasNachtmagazin und der Nachrichtenkanal tagesschau24 von ARD-aktuellbeim NDR in Hamburg produziert.Pressekontakt:NDR / Das ErstePresse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell