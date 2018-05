Tagesordnung der Hauptversammlung der SKW Metallurgie per Gerichtsbeschluss erweitert - Vorstand Michel muss Abstimmung über seine eigene Entlastung und die der Aufsichtsräte zulassen

München (ots) - Alleinvorstand Kay Michel verstößt erneut gegengeltendes Aktienrecht und muss wieder gerichtlich veranlasst werden,seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Die Tagesordnungfür die Hauptversammlung der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG am18.05.2018 wird per Gerichtsbeschluss um die Beschlussfassung überdie Entlastung von Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Vorstandssowie um die Nachwahl zum Aufsichtsrat erweitert. MCGM und La Muzaempfehlen die Abwahl bzw. Nicht-Entlastung der AufsichtsräteRamsauer, Stegmann, Weinheimer, Kirsch und des Vorstands Michel. Umdie Durchführung der Hauptversammlung mit juristischen Mitteln zuerschweren, unterstützt Insolvenzverwalter Gerloff den VorstandMichel mit der Freigabe finanzieller Mittel für die Kanzlei GleissLutz und überschreitet damit seine Kompetenzen. Wir sehen dieanstehende Hauptversammlung als einzige Chance für die Aktionäre, dieEnteignung durch Vorstand, Aufsichtsratsmehrheit und US-HedgefondsSpeyside Equity abzuwenden. Deshalb bitten wir die Aktionäre der SKW,Ihre Stimmrechte unbedingt auszuüben, um den Totalverlust und dasDelisting abzuwenden. Weiterhin werden MCGM und La Muza alleMöglichkeiten ausschöpfen, um auch noch eine Kapitalerhöhung auf dieAgenda der Hauptversammlung zu bringen.Im Einzelnen:Kay Michel, Alleinvorstand der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG(SKW) muss erneut eine juristische Niederlage einstecken. Er hatteauf die frist- und formgerecht eingereichten Ergänzungsverlangen vonMCGM und La Muza für die Hauptversammlung der SKW überhaupt nichtreagiert. Mit dem Beschluss des Amtsgerichtes vom 27.04.2018 wirdVorstand Kay Michel jetzt erneut veranlasst, seinen gesetzlichenVerpflichtungen nachzukommen und die Tagesordnung derHauptversammlung zu ergänzen. Den vollständigen Gerichtsbeschlussfinden Sie auf der Website der MCGM (www.mcg-m.com).Das Verhalten des Alleinvorstands Kay Michel fügt sich nahtlos indie Reihe vorheriger Gesetzesverstöße ein. Vorstand Kay Michel konnteerst mit einer einstweiligen Verfügung vom 19.04.2018 dazu bewogenwerden, seinen gesetzlichen Pflichten zur Vorbereitung derHauptversammlung nachzukommen. Ob das vollumfänglich geschieht,werden wir erst in den nächsten Tagen beurteilen können. Zweifel sindangebracht.Zuvor hatte Vorstand Kay Michel in einem in derKapitalmarktgeschichte Deutschlands beispiellosen Vorgehen dreibereits einberufene Hauptversammlungen (31.08.2017, 10.10.2017,06.12.2017) kurzfristig wieder abgesagt und sich dann unterzweifelhaften Umständen in eine angeblich vorliegende Insolvenzgeflüchtet, um den US-Hedgefonds Speyside Equity auch ohneHauptversammlung doch noch durchzudrücken. Speyside Equity sollendadurch 100% der Anteile zufallen und die Aktionäre enteignet werden.Zudem scheiterte Vorstand Kay Michel am 23.04.2018 vor demOberlandesgericht München mit dem Versuch, die nun für den 18.05.2018einberufene Hauptversammlung der SKW mit einer einstweiligenAnordnung und einem Aussetzungsbeschluss zunächst zu verhindern. Wirgehen davon aus, dass Vorstand Kay Michel auch weiterhin jedes Mittelnutzen und jede Möglichkeit ausschöpfen wird, um die Aktionäre an demper Gerichtsbeschluss erstrittenen Recht der Durchführung ihrerHauptversammlung zu hindern.Die Tagesordnung der Hauptversammlung der SKW am 18.05.2018 wirdnun per Beschluss des Amtsgerichtes München vom 27.04.2018 umfolgende drei Punkte erweitert: (1) Beschlussfassung über dieEntlastung von Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016,(2) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder desAufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 und (3) Nachwahl zumAufsichtsrat.Die Aktionäre haben damit eine weitere wichtige Möglichkeit derEinflussnahme und zum Umbau desjenigen Aufsichtsrates, der denAlleinvorstand Kay Michel mehrheitlich gewähren ließ und dessenGeschäfte absegnete. Um die Eigentümerperspektive der Gesellschaftweiter zu stärken ist Hr. Estanislao Urquijo als Vertreter desgrößten Anteilseigners La Muza Inversiones anstelle von HerrnAlexander Kirsch zur Nachwahl in den Aufsichtsrat aufgestellt worden.Bereits mit Beschluss des Amtsgerichtes vom 19.03.2018 wurden dieAktionäre gerichtlich ermächtigt, die Abwahl der AufsichtsräteRamsauer, Stegmann und Weinheimer auf die Tagesordnung zu setzen.Alleinvorstand Kay Michel und die Aufsichtsräte Ramsauer, Stegmann,Weinheimer und Kirsch haben die Interessen der Gesellschaft und derAktionäre nicht ausreichend vertreten. Deshalb gibt es keineVertrauensbasis mehr. MCGM und La Muza empfehlen die Abwahl und/oderNicht-Entlastung. Einzelheiten hierzu finden Sie auf der Website derMCGM (www.mcg-m.com).Um die Hauptversammlung erneut zu verhindern, setzt Vorstand KayMichel für rechtliche Schritte gegen die Aktionäre immer nochbeträchtliche finanzielle Mittel aus der Gläubigermasse der angeblichinsolventen Gesellschaft ein.Unterstützt wird Vorstand Kay Michel dabei durch den SachwalterChristian Gerloff von der Insolvenzrechtskanzlei Gerloff LieblerRechtsanwälte. Aktuell ist Gerloffs Hauptaufgabe die Kontrolle derFinanzströme der angeblich insolventen Gesellschaft. Als Sachwaltermuss Gerloff vor einer Mittelfreigabe die zweckgerichteteMittelverwendung von Vorstand Kay Michel aus Gründen desGläubigerschutzes prüfen. Darunter fallen auch die finanziellenMittel, die Vorstand Kay Michel für rechtliche Schritte zurVerhinderung der Hauptversammlung beim Sachwalter Gerloff beantragtund nach Meinung der MCGM gläubigerschädigend einsetzt. Deshalb gehenwir aktuell davon aus, dass Sachwalter Gerloff im vorliegenden Fallseine Kompetenzen deutlich überschreitet.Wir sehen die anstehende Hauptversammlung am 18.05.2018 alseinzige Chance für die Aktionäre, die Enteignung durch Vorstand,Aufsichtsratsmehrheit und US-Hedgefonds Speyside Equity abzuwenden.Deshalb bitten wir die Aktionäre der SKW, ihre Stimmrechteunbedingt wahrzunehmen und eine der angebotenen Möglichkeiten zurStimmrechtsausübung zu nutzen, um den Totalverlust und das Delistingabzuwenden. Jede Aktionärsstimme ist wichtig. Falls Aktionäre nichtpersönlich teilnehmen, können diese Ihre Stimmrechte auch durch dieMCGM vertreten lassen. Eine entsprechende Stimmrechts- undVertretungsvollmacht finden die Aktionäre auf der Website der MCGM(http://www.mcg-m.com/index.php/de/skw-stahl-metallurgie-hvs).Weiterhin hat die MCGM auch gerichtliche Schritte eingeleitet, umbis zum 18.05.2018 auch noch eine Kapitalerhöhung sowie denVertrauensentzug von Vorstand Kay Michel auf die Tagesordnung derHauptversammlung setzen zu können.Über die MCGM [Management & Capital Group] GmbH:Die MCGM GmbH ist eine in München ansässigeInvestmentmanagementgesellschaft mit einer fokussiertenaktivistischen Anlagestrategie. Die MCGM [Management & Capital Group]investiert in signifikant unterbewertete Unternehmen und arbeitetaktiv mit dem Management, dem Aufsichtsrat und den Anteilseignernzusammen, um Möglichkeiten zur Steigerung des Unternehmenswertes imInteresse aller Anteilseigner zu identifizieren und zu erschließen.Weitere Informationen finden Sie unter www.mcg-m.com.Kontakt:MCGM GmbHDr. Olaf MarxTelefon: +49-89-122 890 881Mail: press@mcg-m.comwww.mcg-m.comOriginal-Content von: MCGM [Management & Capital Group] GmbH, übermittelt durch news aktuell