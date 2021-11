Tagesgeschäft bei Eckert & Ziegler floriert - Rekordergebnis dank Verkauf

BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikexperte Eckert & Ziegler hat in den ersten neun Monaten dank des Verkaufs seiner Tumorbestrahlungssparte ein Rekordergebnis erzielt.



Aber auch das Tagesgeschäft kommt in Gang. Der Neunmonatsumsatz bereinigt um das ausgegliederte Geschäft lag mit 126 Millionen Euro um 8 Prozent über dem Vorjahresniveau, wie der SDax -Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Ausgewiesen wurde insgesamt ein Erlös von 131 Millionen Euro, dies war noch ein Plus von 3 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte dank der Veräußerung um mehr als die Hälfte auf 40,3 Millionen Euro. Aber auch abseits des Verkaufs konnten beide Konzernsparten operativ hohe prozentual zweistellige Ergebniszuwächse verzeichnen. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit 29,2 Millionen Euro so viel wie nie, ein Jahr zuvor hatte der Überschuss noch 17,7 Millionen Euro betragen. Der Vorstand bestätigte seine Ziele, die er im Juli bereits angehoben hatte./tav/stk