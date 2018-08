Tages- und Festgeld: Anlegen lohnt sich trotz Niedrigzinsen (FOTO)

München (ots) -- 10.000 Euro: Durch Inflation verlieren Verbraucher 196 EuroKaufkraft im Jahr- Kaufkraftverlust mit Tagesgeld um ein Drittel verringern, mitFestgeld sogar fast ausgleichen- Bestes Tagesgeldangebot bietet 0,68 Prozent Zinsen, bestesFestgeld bis zu 1,67 ProzentTrotz der anhaltenden Niedrigzinsphase lohnen sich Tages- undFestgeldprodukte. Lassen Verbraucher 10.000 Euro auf einem nichtverzinsten Konto liegen, verliert ihr Geld durch die Inflation vonaktuell 2,0 Prozent innerhalb von sechs Monaten 99 Euro an Kaufkraftund innerhalb eines Jahres sogar 196 Euro.1)Legen Verbraucher dieselbe Summe auf einem Tagesgeldkonto mit 0,68Prozent Zinsen an, erhalten sie innerhalb von sechs MonatenZinszahlungen in Höhe von 35 Euro. Sparer mit Tagesgeldkontoverringern ihren Kaufkraftverlust so um mehr als ein Drittel.2)Wollen Verbraucher einen Teil ihrer Ersparnisse mittelfristiganlegen, erhalten sie mit einem Festgeldkonto bessereZinskonditionen. Bei einer Anlagesumme von 10.000 Euro erzielenSparer bis zu 1,67 Prozent effektiven Jahreszins. Für ein Jahrerhalten sie eine Rendite in Höhe von bis zu 168 Euro und reduzierenden Kaufkraftverlust dadurch sogar um 86 Prozent."Tages- und Festgeldkonten dämmen Kaufkraftverluste ein. Nichtstunist keine Option", sagt Rainer Gerhard, Geschäftsführer Karten undKonten bei CHECK24. "Auf ein Girokonto gibt es bei den meisten Bankenschon lange keine Zinsen mehr."Digitaler Abschluss und einfache Verwaltung - beiVerbraucherfragen beraten CHECK24-ExpertenDer Tages- und Festgeldvergleich von CHECK24 umfasst nebendeutschen Geldinstituten auch Banken im europäischen Ausland. DerAbschluss bei nationalen und internationalen Anlagebanken istvolldigital über VideoIdent möglich. Mit dem CHECK24-Anlagekonto unddem CHECK24-Kontomanager verwalten Kunden ihre Geldanlagen einfachund übersichtlich.Bei sämtlichen Fragen zu Anlageprodukten helfen dieCHECK24-Experten für Karten und Konten im persönlichenBeratungsgespräch per Telefon oder E-Mail.1)Quelle: http://ots.de/uVxenf [17.08.2018]2)Mit dem CHECK24-Sparerindex erhalten Verbraucher Auskunft überdie reale Rendite kurzfristiger Anlagen. Dieser stellt den monatlichhöchsten Zinssatz aus dem CHECK24-Tagesgeld-Vergleich derInflationsrate gegenüber. Weitere Informationen und Verlauf unter:https://www.check24.de/tagesgeld/publikationen/sparerindex/Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell