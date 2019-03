Tage der offenen Tür im Frankfurt-Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (FOTO)

Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) -Jedermann ist herzlich eingeladen, den kürzlich renoviertenFrankfurt-Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der LetztenTage zu besichtigen. Die Tage der offenen Tür finden vom Freitag, den13. September, bis Samstag, den 28. September statt. Sonntags bleibtder Tempel geschlossen. Ein paar Wochen vor den Tagen der offenen Türkann man eine Reservierung unter templeopenhouse.lds.org vornehmen.Der Tempel steht in Friedrichsdorf, einer historischen Stadt rund20 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Er wird am Sonntag, den6. Oktober 2019 in drei Sessionen offiziell geweiht. Außerdem findetam Samstag, den 5. Oktober 2019 eine Andacht für Jugendliche mitführenden Brüdern der Kirche statt.Der Frankfurt-Tempel wurde 2015 geschlossen, damit man einegründliche Renovierung und Vergrößerung des Gebäudes vornehmenkonnte. Dazu gehört nun auch ein neuer, unterirdisch angelegterTaufbereich. Der Tempel ist der usprünglich fünfte erbaute Tempel derKirche in Europa und, nach dem Freiberg-Tempel in Sachsen, der zweiteauf deutschem Boden. 1987, während der anderthalbwöchigen Tage deroffenen Tür im Frankfurt-Tempel, besichtigten über 70.000 Besucherdas heilige Gebäude.Derzeit gibt es in Deutschland über 40.000 Mitglieder der Kirche,die sich auf 159 Gemeinden verteilen. Weltweit sind 201 Tempelentweder in Betrieb, in Bau oder angekündigt, zwölf davon befindensich in Europa.Die Tempel der Kirche Jesu Christi unterscheiden sich von denGemeindehäusern, in denen die Mitglieder sonntags zum Gottesdienstzusammenkommen. Der Tempel gilt als "Haus des Herrn", wo den LehrenJesu Christi durch Eheschließungen, Taufen und weitere Zeremonien,die eine Familie für die Ewigkeit vereinen, Nachdruck verliehen wird.Näheres dazu, wofür Tempel erbaut werden und weshalb sie im Lebender Mitglieder der Kirche Jesu Christi eine wichtige Rolle spielen,erfahren Sie unter http://www.presse-mormonen.de/artikel/tempel.Näheres zum Frankfurt-Tempel finden Sie unter www.presse-mormonen.de.Pressekontakt:Dr. phil. Ralf GrünkePressesprecher DeutschlandKirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten TageKörperschaft des öffentlichen Rechts in DeutschlandPorthstraße 5-7, 60435 Frankfurt am MainBüro: +49 (0)69 5480 2265 * Mobil: +49 (0)176 1449 2265Fax: +49 (0)69 5480 2300Original-Content von: Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, übermittelt durch news aktuell