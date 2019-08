"Der Tag wird kommen": Drehstart für neuen Rostocker "Polizeiruf 110" des NDR mit Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner (FOTO)

Hamburg (ots) -Zerbricht die Profilerin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) an ihremneuen Fall - und daran, dass sie bei einer ihrer letzten Ermittlungeneinen Beweis manipuliert hat? In dem NDR "Polizeiruf 110: Der Tagwird kommen" machen sich ihre Kollegen rund um Kommissar AlexanderBukow (Charly Hübner) Sorgen um sie ... Den neuen, inzwischen 21.Fall aus Rostock dreht Eoin Moore nach einem Buch von Florian Oellerbis zum 11. September in der Hansestadt und im Ostseebad Rerik sowiein Hamburg. Eoin Moore und Florian Oeller haben unabhängigvoneinander schon viele Krimis für die Reihe inszeniert bzw.geschrieben - dieses ist jedoch ihre erste Zusammenarbeit für denRostocker "Polizeiruf 110".Zum Inhalt: Katrin König wird früh morgens beim Joggen amWarnow-Ufer von zwei Männern zusammengeschlagen, nachdem sie eineandere Frau - Nadja Flemming (Helga Wretman) - vor deren Belästigungschützen wollte. Besonders schlimm für König, da es ihr sowieso schonsehr schlecht geht, seit sich der Serientäter Guido Wachs (PeterTrabner) erneut bei ihr gemeldet hat. Sie hatte ihn durch eineBeweismanipulation hinter Gitter gebracht. Nun setzt er König unterDruck: Entweder sie hilft ihm, wieder Kontakt zu seiner Frau(Florentine Schara) zu finden, oder er wird sie ihres Vergehensbezichtigen. Aber es kommt noch schlimmer: Nadja Flemming wird wenigspäter an der Warnow tot aufgefunden, mit einem Messer erstochen. Unddann ist da noch Bukows Vater (Klaus Manchen), der seinen letztenDeal vorbereitet, um dem Sohn ein Erbe zu hinterlassen...Neben den bereits Genannten spielen u. a. Uwe Preuss (HenningRöder), Andreas Guenther (Anton Pöschel), Josef Heynert (VolkerThiesler), Helgi Schmid (Klaus Flemming), Victoria Schulz (AnnieFlemming), Björn Meyer (Bender), Anton Weil (Roman), Florian Kroop(Mike), Miguel Ribeiro (Benni), Alexandru Cirneala (Tito), MarionBreckwoldt (Sandra Freist), Rike Eckermann (Erna) und Julia Schmidt(Dr. Brandstetter).Produzentin ist Iris Kiefer (filmpool fiction GmbH); ProducerinIlka Förster; Kamera: Andreas Höfer. Die Redaktion hat DanielaMussgiller.Das Erste zeigt "Polizeiruf 110: Der Tag wird kommen"voraussichtlich im kommenden Jahr.Hinweis: Ein Produktionsfoto zum Drehstart finden Sie unterwww.ARD-Foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell