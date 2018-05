Tag und Nacht pures Abenteuer - 24-Stundenwanderung durchs Rofangebirge - BILD

Am 14. Juli erkunden Abenteurer das Wandergebiet rund um denZireiner See, dem blauen Auge im Rofangebirge. Einmal rund umdie Uhr begeben sie sich auf eine außergewöhnliche Expedition.Kramsach (ots) - Weitwanderer erleben am 14. und 15. Juli einechtes Abenteuer in freier Natur. Ihr Weg führt sie rund um die Uhr,für 24 Stunden, durch die Bergwelt der Region Alpbachtal Seenland,genauer gesagt ins Rofangebirge. Warum man solche Strapazen auf sichnimmt? Weil man sich etwas beweisen will, weil man gemeinsam Höhenund Tiefen durchlebt und man dabei auch noch die schönsten FleckenTirols entdeckt. Bereits in letzten Jahren machten zahlreicheTeilnehmer diese außergewöhnliche Erfahrung. Und viele davon sind zumWiederholungs-Wanderer geworden. In diesem Jahr fällt der Startschussin Kramsach. Ohne Schlaf geht es auf 50 Kilometern und mehr als 3000Höhenmetern, im Anstieg wie im Abstieg, direkt ins Abenteuer. Startund Ziel ist am Kramsacher Liftparkplatz jeweils um 9 Uhr. Die Tourführt über die Bayreuther Hütte zum Zireiner See, der übrigens dermeist fotografierteste Bergsee Tirols sein soll. Weiter geht es überAnderls Hütte bis nach Brandenberg. Beste Bergsteigerkost und eineentspannende Mitternachtsrast weckt die Lebensgeister wieder.Die "kitzalp24" hat es in sich! Dennoch ist sie mit Willenskraftund guter Grundkondition machbar. Es geht ohne Hektik zu. MüdeWanderer laden die Akkus in den zahlreichen kleinen Pausen wiederauf. Erfahrene Bergführer stehen mit Rat und Tat zur Seite. JederTeilnehmer wird die "kitzalp24" auf seine ganz persönliche Weiseerleben. Eines wird aber allen gleichsam in Erinnerung bleiben: Eineeinzigartige Erfahrung, die man gemeinsam bewältigt hat.Bis zu 130 Wanderer können sich unter www.kitzalp24.at anmelden.Das Starter-Paket mit Teilnahmegebühr, Verpflegung an den Stationenund professioneller Begleitung kostet Euro 69,- pro Person.Zwtl.: Wanderpauschale:Für jene, die länger bleiben wollen: 2 Übernachtungen in einerPension mit Frühstück inkl. Teilnahmegebühr ab EUR 149,- pro Person.Das gebuchte Zimmer steht von Freitag 13.07. bis Montag 16.07. zurVerfügung.kitzalp24: 24-Stunden Abenteuer in BergschuhenAm 14. Juli erkunden Abenteurer das Wandergebiet rund um denZireiner See, dem blauen Auge im Rofangebirge. Einmal rund um dieUhr begeben sie sich auf eine außergewöhnliche Expedition.Informationen unter: www.kitzalp24.atDatum: 14.7.2018Ort: Zentrum 1, 6233 KramsachUrl: http://www.kitzalp24.atBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Alpbachtal Seenland TourismusFrau Sandrine Stock+43 5337 21200info@alpbachtal.atwww.alpbachtal.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4076/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: ALPBACHTAL SEENLAND Tourismus, übermittelt durch news aktuell