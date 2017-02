Tag der seltenen Erkrankungen - Seltene Krankheiten können sehr teuer sein

Koblenz (ots) - Bei häufig auftretenden Krankheiten, wie z. B.Grippe, ist die Therapie oft günstig. Da eine Vielzahl von Menschenbetroffen sind, können Medikamente zu vergleichsweise niedrigenKosten hergestellt und bezogen werden. Bei seltenen Krankheitenergibt sich dagegen unter Umständen ein anderes Bild. Zu diesemErgebnis kommt eine Untersuchung der Debeka, des mit 2,3 MillionenVollversicherten größten privaten Krankenversicherers in Deutschland.Sie hat ermittelt, zu welchen Krankheitsbildern diekostenintensivsten Fälle im Jahr 2016 vorlagen.BluterkrankheitDie teuerste - und gleichzeitig sehr seltene - Krankheit ist dieBluterkrankheit. Bei drei Versicherten mit der Diagnose Hämophilie Aentstanden innerhalb eines Jahres Behandlungskosten von 3,4 MillionenEuro. Die enormen Kosten, die dieser Gendefekt mit sich bringt, sindu. a. auf Medikamente zur Blutgerinnung zurückzuführen, auf die dieBetroffenen ein Leben lang angewiesen sind.Morbus GaucherEine Krankheit, die ebenfalls sehr hohe Kosten verursacht, istMorbus Gaucher. Auch diese Speicherkrankheit ist eine Erbkrankheit.Die Störung des Fettstoffwechsels ist sehr schwierig zudiagnostizieren. Patienten leiden letztlich oft unter Entzündungen,die Organe und Skelett zerstören können. Das Teure an dieser Therapiesind auch hier die Medikamente. Für einen Versicherten mit dieserKrankheit erhielt die Debeka im Jahr 2016 Rechnungen in Höhe von640.000 Euro.Morbus PompeEine weitere Krankheit, die sehr hohe Kosten verursacht, istMorbus Pompe. Auch hier handelt es sich um eine erblich bedingteStoffwechselkrankheit, die sich allerdings überwiegend in derMuskulatur bemerkbar macht. Von der fortschreitenden Schwäche ist inerster Linie die Atemmuskulatur betroffen. Zusätzlich zu denMedikamenten benötigen Patienten auch Hilfsmittel wie z. B. einenElektrorollstuhl. Die Debeka zahlte im vorigen Jahr einem PatientenRechnungen in Höhe von 600.000 Euro.Zur Debeka Krankenversicherung:Die im Jahr 1905 gegründete Debeka ist mit jährlichenBeitragseinnahmen von über fünf Milliarden Euro die größte privateKrankenversicherung in Deutschland. Als Versicherungsverein aufGegenseitigkeit (VVaG) ist sie ausschließlich den Interessen ihrerKunden verpflichtet, die durch Vertragsabschluss Mitglieder desVereins werden. Insgesamt betreut die Debeka über 4 MillionenMitglieder, darunter mehr als 2,3 Millionen ausschließlich privatVersicherte.Damit ist jeder vierte Privatpatient in DeutschlandDebeka-Mitglied. Die Debeka Krankenversicherung wird von Analystenregelmäßig mit Bestnoten bewertet: Seit 17 Jahren erhält sie von denVersicherungsanalysten des map-reports die Höchstnote "mmm" für"langjährig hervorragende Leistungen". Auch die RatingagenturAssekurata verleiht der Debeka Krankenversicherung seit 2008 dashöchstmögliche Rating "exzellent (A++)".Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter der Unternehmenskommunikation /PressesprecherChristian ArnsAbteilungsleiter Konzernkommunikationst. PressesprecherDebeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88Telefax: (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell