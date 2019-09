Tag der offenen Tür in Schleswig-Holsteins Wasserwerken

Reinbek (ots) - Am kommenden Sonnabend, 14. September 2019, öffnenSchleswig-Holsteins Wasserwerke von 11-17 Uhr ihre Türen. Unter demMotto "TrinkWasser - am liebsten pur" haben zwölf Stadtwerke eininformatives und unterhaltsames Programm für Kinder und Erwachsenezusammengestellt. "Wir zeigen zum Beispiel, mit welcher Sorgfalt,Begeisterung und mit welch großem technologischen AufwandSchleswig-Holsteins Stadtwerke Trinkwasser gewinnen und aufbereiten",sagt Helge Spehr, Vorstandsvorsitzender des Verbands derSchleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW)."Dadurch ist unsere Leitungswasserqualität deutlich höher als die vonsehr viel teurerem Mineralwasser aus dem Supermarkt."Am Tag der offenen Tür erläutern und zeigen die Wasserexperten derStadtwerke unter anderem, welch langen Weg unser Trinkwasserzurückgelegt hat, bevor es beim Verbraucher frisch und kristallklaraus der Leitung fließt. Die hohe Qualität ist maßgeblich auch daraufzurückzuführen, dass Rohwasser in Schleswig-Holstein aus tiefenBrunnen mit bereits sehr reinem Grundwasser stammt. Anschließendbereiten die Stadtwerke das Wasser in einem mehrstufigenFilterverfahren nochmals aufwändig auf, bevor sie es insLeitungssystem einspeisen.Beim Informationstag am 14. September können Besucher zudemerleben, wie jeder Einzelne selbst zur Wasserreinhaltung beitragenkann oder wie das Trinkwasser in Deutschland kontrolliert wird. Undwer sich für eine Ausbildung bei den Stadtwerken interessiert, kannsich vor Ort informieren und dort auch mit Auszubildenden sprechen.Ein geselliges Rahmenprogramm mit Spiel, Spaß und kulinarischerVersorgung runden das Angebot für Interessierte jedes Alters ab.Folgende Unternehmen beteiligen sich an derStadtwerke-Gemeinschaftsaktion:- EWS - Energie- und Wasserversorgung Bad Segeberg- Gemeindewerke Malente- Gemeindewerke Stockelsdorf- Schleswiger Stadtwerke- Stadtwerke Elmshorn- Stadtwerke Husum- Stadtwerke Nortorf- Stadtwerke Pinneberg- Stadtwerke Rendsburg- Stadtwerke Uelzen- Versorgungsbetriebe Elbe (Boizenburg)- Zweckverband Wasserwerk WackenZum Hintergrund:Die Qualitätsanforderungen für Leitungswasser sind in Deutschlandstrenger als für Mineral- oder Tafelwasser. Trinkwasser wird nach denMaßgaben der Trinkwasserverordnung regelmäßig, umfänglich undsorgfältig untersucht. Der Wasserverbrauch ist in Deutschland in denvergangenen 30 Jahren deutlich gesunken und beträgt heutedurchschnittlich 127 Liter pro Tag und Person. Davon entfallen etwadrei Viertel auf Körperpflege und Toilettenspülungen. 127 Literentsprechen ungefähr dem Inhalt einer kleinen Badewanne. Das istimmer noch deutlich weniger als der Pro-Kopf-Verbrauch in den meistenanderen Industriestaaten.Pressekontakt:Verband der Schleswig-HolsteinischenEnergie- und Wasserwirtschaft e.V. - VSHEWRoman Kaak, GeschäftsführerTel.: (040) 727 373-92Mobil: (0170) 288 945 8E-Mail: kaak@vshew.deOriginal-Content von: Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - VSHEW, übermittelt durch news aktuell