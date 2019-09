Tag des offenen Denkmals in den Staatlichen Schlössern, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin (ots) - Unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst undArchitektur" findet am 8. September 2019 bundesweit der Tag desoffenen Denkmals statt. Auch die staatlichen Schlösser Bothmer,Granitz, Güstrow, Hohenzieritz, Ludwigslust, Mirow und Schwerin sowiedas Staatliche Museum Schwerin öffnen ihre Türen. Insgesamt 20Sonderführungen, Vorträge sowie Familien-Rallyes stehen auf demProgramm und nehmen die Besucher mit auf eine Reise in die Baukulturund Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Der Eintritt ist amDenkmaltag traditionell kostenfrei."Der Tag des offenen Denkmals ermöglicht interessante Einblicke indie bedeutendsten Zeugnisse der Architekturgeschichte und GartenkunstNorddeutschlands", so Dr. Pirko Kristin Zinnow, Direktorin StaatlicheSchlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern. "UnsereBesucher erfahren auf fachkundigen Führungen Wissenswertes überGeschichte, Handwerk und Denkmalerhaltung."So erzählen Führungen auf Jagdschloss Granitz von der Entwicklungdes historischen Prunkbaus - den Planänderungen, Umbauten,verschiedenen Nutzungen und historischen Revolutionen. Auf einemInformationsrundgang erfahren Besucher von Schloss Güstrow Nähereszur anstehenden Sanierung der Gebäudehülle. Bei einer Führung aufSchloss Mirow stehen die wertvollen Seiden-, aufwendigen Papier- undWachstuchtapeten im Mittelpunkt. Verblüffendes und Überraschendesgibt es bei der Führung "Es ist nicht alles Gold was glänzt" imSchloss Schwerin zu entdecken. Im Staatlichen Museum Schwerin wirdeine Führung bei den Neuen Meistern und in der Sonderausstellungangeboten. Der Vortrag "Der Museumstempel - einearchitekturhistorische Betrachtung" zeigt historische Fotos und lädtauf einen Rundgang durch das Gebäude ein.Das vollständige Programm sowie weitere Informationen sind aufwww.mv-schloesser.de/denkmaltag sowie auf www.museum-schwerin.de zufinden.Pressekontakt:Staatliche Schlösser, Gärten und KunstsammlungenMecklenburg-VorpommernPressestelleNicole LerrahnWerderstraße 14119055 SchwerinTel: 0385-58847022Mail: nicole.lerrahn@ssgk-mv.dehttps://www.mv-schloesser.deOriginal-Content von: Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell