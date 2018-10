Tag der inneren Balance 2018: Arbeiten, wenn andere schlafen?! / Schichtarbeit, Nachtarbeit und die Folgen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Jeder Sechste arbeitet derzeit in Schicht oder schichtnahenDiensten. Das kommt auch der Allgemeinheit zugute. Ohne Schichtarbeitwären viele Waren nicht produzierbar. Pflege-, Dienst- undSicherheitsleistungen wären nicht denkbar. Schichtarbeitende Menschenleisten daher einen unschätzbaren Beitrag für unser aller täglichesWohl. Doch dafür zahlen viele von ihnen einen hohen Preis. DennSchichtarbeit und Wechseldienste bringen oft die innere Uhr aus demTakt. Schlafstörungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen könnendie Folge sein.Zahlreiche Studien zeigen: Bei Schichtarbeit tretenpsychosomatische Beschwerden, körperliche Erkrankungen und psychischeStörungen häufiger auf. Auch ein Zusammenhang zwischen Schichtdienstund Magen-Darm-Erkrankungen, Bluthochdruck, einem erhöhtenCholesterinspiegel und Diabetes ist belegt. Das berichtete ProfessorDr. med. Göran Hajak, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie,Psychosomatik und Psychotherapie an der Sozialstiftung Bamberg beider Pressekonferenz anlässlich des bundesweiten Tags der innerenBalance 2018 in München.Dr. phil. Dipl.-Psych. Hans-Günter Weeß, Leiter des Schlafzentrumsam Pfalzklinikum in Klingenmünster, betonte: Jede Art vonSchichtarbeit hat auch spezifische Auswirkungen auf den Schlaf. Eineaktuelle Studie der Techniker Krankenkasse belegt dies eindrucksvoll.Demnach leiden 40 Prozent aller Schichtarbeiter an schlechtem Schlaf.Nach Nachtschichten ist die Schlafdauer am geringsten. Der Schlafzeigt dann mehr Unterbrechungen und weniger Tiefschlafphasen.Andererseits ist laut Weeß der Schlaf bei Frühschichten oft zu kurz,oberflächlich und wenig erholsam.Schichtarbeit besser bewältigenDoch wie lässt sich den Folgen von Schichtarbeit gegensteuern?Indem man sein Schlafdefizit bereits vor Arbeitsantritt minimiert.Englische Wissenschaftler empfehlen deshalb, am Morgen vor einerNachtschicht ohne Wecker auszuschlafen und am Nachmittag - am bestenzwischen 14 und 18 Uhr - ein kleines Nickerchen von 60 bis 90 Minutenzu halten. Eine Studie (1) zeigte, dass sich so die Schläfrigkeitwährend der Nachtschicht verringert.Grundsätzlich kann eine gute Schlafhygiene zu einer besserenSchlafqualität beitragen. Die Umgebung zum Schlafen nach der Schichtsollte dunkel und ruhig sein. Feste Rituale vor dem Zubettgehenerleichtern das Einschlafen. Den Konsum von Koffein und Nikotinsollte man nach Möglichkeit vermeiden. Nicht empfehlenswert ist dieEinnahme von synthetischen Schlafmitteln.Was kann man tun, um nach einer Serie von Nachtschichten das"Schlafkonto" wieder aufzufüllen? Am besten nach Schichtende 90 bis180 Minuten schlafen, dann in den normalen Tagesablauf übergehen undam Abend wieder den gewohnten Schlafrhythmus aufnehmen.Erkenntnisse aus Chronobiologie und ArbeitsmedizinFührende deutsche Arbeitsmediziner raten: Bei der Gestaltung vonSchichtplänen sollten auch Erkenntnisse aus der Arbeitsmedizin, derChronobiologie und der Arbeitswissenschaft stärker berücksichtigtwerden. Denn heute weiß man: Für Spättypen ("Eulen") sindFrühschichten besonders belastend. Frühtypen ("Lerchen") kommendagegen mit Spätschichten schlecht zurecht. Grundsätzlich sollte aufeine Nachtschichtphase eine möglichst lange Ruhephase folgen -keinesfalls weniger als 24 Stunden. Weeß: "Studien zeigen, dass imRahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge Verhaltensinterventionenund Präventionsprogramme positive Effekte auf den Schlaf, dieWachheit und Schichtakzeptanz haben können."Kostenlose Stress-HelplineBei erhöhten seelischen und körperlichen Belastungen durch denSchichtdienst kann die kostenlose und anonyme Stress-Helpline08000-142842 eine wertvolle Hilfe sein. An jedem Donnerstag zwischen17 und 19 Uhr stehen hier auf das Thema Stress spezialisierte Ärzteund Psychologen den Anrufern persönlich zur Verfügung.Weitere Tipps und Informationen gibt es unterwww.tag-der-inneren-balance.deLiteratur:(1) McKenna H, Wilkes M: Optimising sleep for night shifts. BMJ 2018;360:j5637Quelle:Pressekonferenz zum Tag der inneren Balance 2018, 29. August 2018,MünchenDer Tag der inneren Balance wurde 2012 ins Leben gerufen undfindet seither jedes Jahr am 10. Oktober statt. Motto in diesem Jahr:"Arbeiten, wenn andere schlafen?! Schichtarbeit, Nachtarbeit und dieFolgen". Ziel des Thementages ist es, das öffentliche Bewusstsein fürdie gesundheitlichen Auswirkungen von Anspannung, Stress undSchlafstörungen zu schärfen. Experten aus Wissenschaft und Praxisarbeiten eng zusammen und befassen sich intensiv mit diesenThemenfeldern.Pressekontakt:Schuster Public Relations & Media Consulting GmbHSchleißheimer Straße 1285221 DachauTelefon 08131/6 69 96 80Telefax 08131/6 69 96 88E-Mail: agentur@schuster-pr.deInternet: www.schuster-pr.deOriginal-Content von: Biologische Heilmittel Heel GmbH, übermittelt durch news aktuell