Tag der gesunden Ernährung: Experten warnen vor Biofaktoren-Mangel bei Magen-Darm-Erkrankungen

Stuttgart (ots) - Anlässlich des diesjährigen Tages der gesunden Ernährung am 7.März 2020 zum Thema Ernährung bei gastrointestinalen Erkrankungen betont dieGesellschaft für Biofaktoren (GfB), dass es bei Krankheiten desMagen-Darm-Traktes zu einem Mangel lebenswichtiger Biofaktoren - insbesondereVitaminen und Mineralstoffen - kommen kann, der unbehandelt schwerwiegendegesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann.Vitamin-B12-Mangel möglichChronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie beispielsweise Morbus Crohn, Colitisulcerosa und Zöliakie oder Zustände nach Darmoperationen können zu einemVitamin-B12-Mangel führen, da zu wenig von dem Biofaktor über den Darmaufgenommen wird. Die ersten Symptome eines Vitamin-B12-Mangels sind meistunspezifisch und führen zu Erschöpfung und verminderter Leistungsfähigkeit."Bleibt der Mangel unentdeckt, zeigen sich jedoch langfristig neurologische undpsychiatrische Beschwerden", warnt Prof. Karlheinz Reiners, Facharzt fürNeurologie.Auch Magnesium betroffenDie Magnesium-Aufnahme kann bei chronischen Darmerkrankungen oder Zuständen nachDarmoperationen ebenfalls vermindert sein. Zudem erhöhen langanhaltendeDurchfälle die Ausscheidung des Biofaktors über den Darm. Der Magnesium-Mangelselber kann wiederum zu Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen,Darmkrämpfen oder Verstopfung führen. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen,sollte Magnesium bei nachgewiesenem Mangel supplementiert werden, so dieWissenschaftler der GfB. Dabei ist zu berücksichtigen, dass organischeVerbindungen im Vergleich zu anorganischen Verbindungen besser verträglich sindund sich durch eine höhere Bioverfügbarkeit auszeichnenExperten der GfB warnen: Bei Magen-Darm-Erkrankungen Biofaktoren-MangelvermeidenAuch bei anderen Biofaktoren - u. a. Vitamin B1, Folsäure und Zink - kann es beichronischen Magen-Darm-Erkrankungen zu einer verminderten Aufnahme kommen. Daherappellieren die Wissenschaftler der Gesellschaft für Biofaktoren eindringlich,der Mineralstoff- und Vitamin-Versorgung bei Patienten mit gastrointestinalenErkrankungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken: "Wenn ein Biofaktoren-Mangelvorliegt, ist eine Ergänzung durch geeignete Supplemente zu empfehlen, umweitere Folgeschäden zu vermeiden", so das klare Statement der GfB.Weitere Informationen: www.gf-biofaktoren.dePressekontakt:Dr. Daniela BirkelbachGesellschaft für Biofaktoren e.V.E-Mail: daniela.birkelbach@gf-biofaktoren.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61937/4535903OTS: Gesellschaft für Biofaktoren e.V.Original-Content von: Gesellschaft für Biofaktoren e.V., übermittelt durch news aktuell