"Tag gegen Lärm" am 24. April / 24/7 - unsere Ohren schlafen nie

Mainz (ots) - Ständig umgibt uns Lärm. Während wir ihn tagsüberbewusst aufnehmen und uns schützen können, sieht es nachts andersaus. Ohren schlafen nie. Das Gehör arbeitet unentwegt weiter. Beilauten Geräuschen warnt es uns, wir werden wach - ein uralterSchutzmechanismus. Gesundheitsschädigender Lärm beginnt bei 85Dezibel, das entspricht etwa der Lautstärke eines in fünf MeterEntfernung vorbeifahrenden LKW. Aber schon weniger Lautstärke reicht,um unseren Schlaf zu stören und die Erholung des Körpers zubeeinträchtigen.Nicht nur Verkehrslärm, auch das Ticken eines Weckers oder dasBrummen eines Kühlschranks kann mit 30 Dezibel bereits zuSchlafstörungen führen. Anlässlich des "Tag gegen Lärm -International Noise Awareness Day" am 24. April 2019 möchte dieBundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha) für die Beeinträchtigungdurch Lärm in der Nacht sensibilisieren. "Lärm schadet nicht nur demGehör, sondern wirkt sich auf den gesamten Körper aus.Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten, Konzentrationsschwächen,Schlafstörungen können die Folge sein", sagt Marianne Frickel,Präsidentin der biha. Daher empfehlen die Hörakustiker Gehörschutz."Lärm nervt, aber Lärm kann vor allem krank machen." Neben derHörsystemversorgung liegt es den Hörakustikern daher sehr am Herzen,so Frickel, bereits präventiv zu informieren und zu helfen. Gegen dieSchädigung des Gehörs durch Lärm können bereits Pausen helfen, alsoRuhe. Wenn sie aber selbst nachts nicht gegeben ist, reagiert derKörper. Lärm muss jedoch nicht einfach hingenommen werden. Menschen,die sich effektiv davor schützen wollen, erhalten beim Hörakustikerausführliche und qualitativ hochwertige Beratung zu verschiedenenMöglichkeiten, das eigene Gehör zu schützen. Besonders derindividuell angepasste Gehörschutz mit wechselbaren Filtern hatzahlreiche Vorteile: Der Hörakustiker passt diesen so gut an denindividuellen Gehörgang an, dass er sich nicht störend im Ohranfühlt. Damit kann man auch gut schlafen. Da zudem spezielle Filterdarin eingesetzt werden, dringt der Wecker dennoch durch.Auf der Seite www.richtig-gut-hoeren.de finden Interessierte nichtnur eine Suchfunktion nach Hörakustikern in ihrer Nähe, sondern auchviele weitere Informationen zum Schutz des Gehörs und denMöglichkeiten einer Hörsystemversorgung. Der Schutz und dieVersorgung des eigenen Gehörs sollten nicht nur am "Tag gegen Lärm"ein Thema sein.Informationen zum "Internationalen Tag gegen Lärm"Lärm beeinträchtigt unser Wohlbefinden und kann sogar auf Dauerdie Gesundheit schädigen. Daher wurde vor einigen Jahren der"International Noise Awareness Day" ins Leben gerufen. In Deutschlandist der "Tag gegen Lärm" eine Aktion der Deutschen Gesellschaft fürAkustik (DEGA e.V.). Der Aktionstag lenkt die öffentlicheAufmerksamkeit auf die Ursachen von Lärm und seine Auswirkungen mitdem Ziel, die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.600Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.