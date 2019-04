Tag gegen Lärm: Alles laut oder was? Gemeinschaftsaufgabe Fluglärmschutz: so vernetzt und nachhaltig wie möglich

Berlin (ots) - Aus Anlass des morgigen 22. internationalen Tagesgegen Lärm erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel: Dank derzahlreichen Maßnahmen für den Lärmschutz, der technologischenEntwicklung und dem Einsatz von leiseren Flugzeugen hat es dieLuftfahrt in Deutschland geschafft, den Lärm zu verringern. Einenwesentlichen Beitrag hierzu leisten die Vorgaben desFluglärmschutzgesetztes aus dem Jahr 2007. "Gänzlich vermeiden lässtFluglärm sich nicht. Doch die Flughäfen schöpfen alle Möglichkeitenaus, um ihn so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig bedient derLuftverkehr das Bedürfnis der Bevölkerung nach Mobilität undWohlstand, er bringt die Menschen weltweit zusammen und ist für eineExportnation wirtschaftlich essenziell. Auch diese Aspekte gehörenzum Luftverkehr", erläutert Beisel.Ziel der ADV-Flughäfen ist es, eine ausgewogene, nachhaltigeBalance zwischen Anwohner- und Umweltinteressen sowie denErfordernissen der Wirtschaft und den Mobilitätsbedürfnissen derMenschen zu finden. "Es gilt, die Anforderungen von Umwelt und Menschin Einklang zu bringen und akzeptable Lösungen zu finden. Dies kannnur in einem engen Dialog aller Beteiligten gelingen. Dafür arbeiteninsbesondere die Nachbarschaftsbeauftragten der Flughäfen Tag fürTag", bekräftigt Ralph Beisel, ADV-Hauptgeschäftsführer. Fluglärm seidabei ein besonderes Phänomen: Obwohl weniger Bürger davon betroffensind, als von anderen Formen des Verkehrslärms seien die Protestedagegen lauter als gegen Straßen- und Schienenlärm, von denen 19 Malmehr Menschen mit vergleichbaren Pegeln belegt sind.Für die Flughafenbetreiber gilt es, alle Anstrengungen zuunternehmen, um durch wirkungsvolle Maßnahmen des passivenSchallschutzes zur Lärmentlastung beizutragen. Noch besser, weilwirksamer, sind Maßnahmen des aktiven Schallschutzes. Dabei geht esum die Lärmvermeidung an der Quelle. "Gemeinsam mit der DeutschenFlugsicherung und den Airlines arbeiten die Flughäfen an der weiterenOptimierung der An- und Abflugverfahren. Darüber hinaus würden anallen Standorten die Entgeltmodelle, den Airlines wirksame Anreizefür den Einsatz von lärmarmen und noch umweltfreundlicherenFlugzeugen geben", so Ralph Beisel abschließend.Weitere Informationen zum Thema Fluglärm finden Sie unter:http://ots.de/kDfMXa. In Deutschland ist der "Tag gegen Lärm" eineAktion der Deutschen Gesellschaft für Akustik (DEGA e.V.). Er findetin diesem Jahr zum 22. Mal statt.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell