Tag gegen Gewalt an Frauen / Sozialverband Deutschland kritisiert Defizite bei Schutz und Unterstützung (VIDEO)

Berlin (ots) -Der Sozialverband SoVD sieht erheblichen Handlungsbedarf, um denSchutz von Frauen in Deutschland zu verbessern, die von Gewaltbetroffen sind. "Insbesondere beim Zugang zu praktischer Hilfe undUnterstützung gibt es riesige Defizite. Die Frauenhäuser sindüberwiegend voll ausgelastet und die Schutzsuchenden finden keinenPlatz", kritisiert SoVD-Frauensprecherin Edda Schliepack anlässlichdes Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November."Zudem sind die Einrichtungen unterfinanziert und in den wenigstenFällen barrierefrei. Aus diesen Gründen werden bereits heute vieleGewaltopfer abgewiesen", warnt Edda Schliepack weiter. Sie forderteine bundeseinheitliche Finanzierung der Frauenhäuser: "DieSchutzlücken müssen geschlossen werden. Hier stehen Bund, Länder undKommunen in der Pflicht."Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen wurde 1999 durch dieVereinten Nationen offiziell initiiert. Jährlich finden am 25.November Aktionen und Gedenkveranstaltungen zur Bekämpfung vonDiskriminierung und Gewalt gegen Frauen statt.Seit nahezu 100 Jahren engagiert sich der SozialverbandDeutschland für Frauenrechte. Mit einem Video informiert der SoVDüber Hilfe bei häuslicher Gewalt.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell