Tag des Zolls in Hamburg - Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen (FOTO)

Hamburg (ots) -Am 2. September 2017 feiert der Zoll auf dem Gelände des CruiseTerminals in der Hamburger HafenCity (Großer Grasbrook / Chicagokai,20457 Hamburg) von 10:00 bis 18:00 Uhr den "Tag des Zolls". An diesemTag wird sich der Zoll mit seinem gesamten Tätigkeitsspektrum derÖffentlichkeit präsentieren und seine tägliche Arbeit an See- undFlughäfen sowie auf den Straßen vorstellen."Wir freuen uns auf Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern", soHans Josef Haas, Vizepräsident der Generalzolldirektion und damitzweithöchster Zöllner in Deutschland. "Fast 40.000 Zöllnerinnen undZöllner leisten täglich einen wichtigen Beitrag zur Förderung desWirtschaftsstandortes Deutschland, zur Stabilisierung unsererSozialsysteme und zum Schutz der Bürger vor gefährlichen undmangelhaften Waren aus dem Ausland. Beim Tag des Zolls können dieBesucher unsere Arbeit hautnah erleben. Sie erwartet eininteressantes Programm mit spannenden Vorführungen rund um den Zoll."Im Rahmen von Vorführungen, Präsentationen und Informationsständenkönnen sich die Besucher unter anderem über folgende Aufgabenbereicheinformieren und sehen, was der Zoll alles leistet:- Reisefreimengen und Internetbestellungen- Finanzkontrolle Schwarzarbeit und Mindestlohn- Wasserzoll und mobile Kontrolleinheiten- Verbrauchsteuern- Bekämpfung von Rauschgift-, Waffen- und Zigarettenschmuggel- Produktpiraterie und Artenschutz- Selbstverteidigungs- und Zollhundevorführungen- Vorstellung von Röntgentechnik- Internationale Zusammenarbeit (u.a. dänische Zollverwaltung)Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung ist der"Schmugglerkrimi" auf der Elbe, welcher von einer Spezialeinheit desZolls (Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll - ZUZ) und Kräften desWasserzolls inszeniert wird.Für das leibliche Wohl und ein großes, buntes Kinderprogramm istgesorgt.Darüber hinaus heißt es am "Tag des Zolls" wieder: "Zum 1., zum 2.und zum 3. ...!" - Schnäppchenjagd in der Zoll-Auktion. Bei deröffentlichen Versteigerung von Pfandsachen kann jeder Besuchermitbieten. Der Versteigerungskatalog kann unter www.zoll.de (Rubrik"Der Zoll" - "Tag des Zolls") eingesehen werden.Daneben wird eine Versteigerungsaktion zugunsten derKinderkrebsstation des Universitätskrankenhauses Hamburg-Eppendorfstattfinden. Hierfür haben Prominente eine Vielzahl vonhandsignierten Gegenständen zur Verfügung gestellt. Unter den Hammerkommen unter anderem ein Trikot der DeutschenFußballnationalmannschaft mit den Unterschriften aller Spieler, einTrikot und Schuhe von Basketballstar Dirk Nowitzki, einTennisschläger von Michael Stich, ein Kochbuch von Tim Mälzer sowieein Trikot des FC Bayern München mit der Unterschrift von ThomasMüller.Zusätzlich wird es einen großen Informationsbereich zum ThemaNachwuchswerbung für eine Ausbildung im mittleren, gehobenen undhöheren Zolldienst geben. Die berufliche Vielfalt mit interessantenTätigkeiten, ein sicherer Arbeitsplatz, die gutenKarrieremöglichkeiten sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familiemacht die Arbeit beim Zoll höchst attraktiv.Auch das Zoll-Ski-Team wird sich beim Tag des Zolls mit einemStand präsentieren. Die Gäste erwartet ein Besuch von dem Zöllner undWeltmeister im Biathlon, Simon Schempp.Ein ganztägiges Bühnenprogramm mit Live-Musik von "Karlson", "DeTampentrekker" und der "Zollkapelle Freiburg", einer Show derTanzschule von Isabel Edvardsson sowie einigen Fach-Interviews rundenden "Tag des Zolls" ab.Im Deutschen Zollmuseum in der Hamburger Speicherstadt (AlterWandrahm 16, 20457 Hamburg) findet anlässlich des Tag des Zolls einSonderprogramm zum Thema "Inklusion beim Zoll - Der Zoll alsArbeitgeber für schwerbehinderte Menschen" statt. ErfahreneMitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Einblicke in den Berufsalltagvon schwerbehinderten Beschäftigten beim Zoll und informieren dieBesucherinnen und Besucher in persönlichen Gesprächen über dieEinstellungs- und Ausbildungsvoraussetzungen beim Zoll und vielesmehr.Das Bühnenprogramm sowie die Anfahrtsbeschreibung entnehmen Siebitte der Anlage. Weitere Informationen zum Tag des Zolls und zumProgramm im Deutschen Zollmuseum finden Sie unter www.zoll.de(Rubrik "Der Zoll" - "Tag des Zolls") und www.musueum.zoll.de .Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleAndré LenzTelefon: 040/42820-1241pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell