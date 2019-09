Berlin (ots) - Anlässlich des morgigen Tages der Zahngesundheitunter dem Motto "Gesund beginnt im Mund - Ich feier' meine Zähne!"gibt die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) praktischeTipps für junge Menschen, die aktiv für eine dauerhafteMundgesundheit sorgen wollen.Regelmäßiges Zähneputzen - Unbedingt! Ab dem ersten Milchzahnsollten Zähne zweimal täglich für mindestens zwei Minuten mit einerfluoridhaltigen Zahnpasta gründlich geputzt werden - wenn möglichnach dem Essen. Besonders wichtig ist es, die Zähne regelmäßig,sorgfältig und systematisch zu reinigen. Schneidezähne habenmindestens vier, Backenzähne fünf Seiten. Achten Sie auch auf denÜbergang zwischen Zahn und Zahnfleisch. Weitere Informationen zumThema Zähneputzen finden Sie hier.Auf die "richtige" Bürste kommt es an... Die Auswahl anZahnbürsten ist groß. In Drogerien, Apotheken und Supermärkten findensich Exemplare in allen Formen und Farben. Geeignet zum Zähneputzenist jede Bürste, die gründlich, regelmäßig, richtig und nicht zulange benutzt wird. Wenn die Borsten abgenutzt sind, spätestens abernach drei Monaten Gebrauch sollte jede Bürste ersetzt werden.Übrigens: Ist die Zahnbürste zu groß, stört sie im Mund, vor allem inhinteren Bereichen. Ein kleiner Bürstenkopf reinigt in der Regelbesser. Weitere Informationen zum Thema Zahnbürsten finden Sie hier.Zahnpasta - nicht nur der Frische wegen... Für fast alleHerausforderungen bei der Mundgesundheit gibt es spezielleZahnpasten. Vor allem drei Inhaltsstoffe sind wichtig: Fluorid machtden Zahnschmelz widerstandsfähiger gegen Säuren, abrasive (=schmirgelnde) Teilchen sorgen für eine gute Putzwirkung undschäumende Stoffe fangen Essenreste ein. Vorsicht jedoch bei"Weißmacher-Zahncremes"! Sie enthaltenen gröberen Schleifkörpertragen nicht nur Beläge stärker ab, sondern können auch denZahnschmelz angreifen. Weitere Informationen zum Thema Zahnpastafinden Sie hier.Zahnseide & Co... Zur Reinigung der Zahnflächen, die mit derBürste nicht erreicht werden können, hilft Zahnseide. Für engeZahnzwischenräume etwa eignet sich ein Zahnseidefaden, für breitereein sogenanntes "Superfloss"-Reinigungsband. Zwischenraumbürstchensind für eine gründliche Pflege ebenfalls nützlich. Sie erfüllen diegleiche Aufgabe wie Zahnseide, manchmal sogar noch besser und sindbesonders bei festen Zahnspangen eine gute Wahl. WeitereInformationen zum Thema Zahnseide finden Sie hier.Was tun bei Mundgeruch? Mundgeruch (Halitosis) bemerkt man beianderen, aber nicht bei sich selbst. Viele Betroffene sind sich ihresMundgeruchs oft gar nicht bewusst. Dabei ist das Problem - einmalerkannt - meist schnell aus der Welt zu schaffen. Entgegen derlandläufigen Meinung liegen die Ursachen von Mundgeruch meistensnicht bei Mandeln, Magen oder Stoffwechsel, sondern sind in derMehrzahl der Fälle eine Folge mangelnder Mundhygiene. EineProfessionelle Zahnreinigung kann bei Mundgeruch Abhilfe schaffen.Weitere Informationen zum Thema Mundgeruch und wie man ihn beseitigtfinden Sie hier.Professionelle Zahnreinigung - Ja bitte! Eine ProfessionelleZahnreinigung in der Praxis - PZR genannt - unterstützt die täglicheZahnreinigung. Dabei entfernen Zahnärzte oder geschultes Personal mitspeziellen Instrumenten Beläge auf Zahnoberflächen, in Zwischenräumenund in den Zahnfleischtaschen. Verfärbungen durch Tee, Kaffee oderNikotin werden gleich mit entfernt. Wie häufig eine PZR notwendigist, hängt von der Mundhygienesituation ab. Die KZBV veröffentlichtregelmäßig Umfrageergebnisse zu Kassenleistungen bei der PZR, die Siehier abrufen können.Zur Individualprophylaxe in die Praxis...Zahnärztinnen undZahnärzte leisten professionelle Hilfe, wenn es darum geht, bleibendeZähne von Anfang an zu schützen. Um Karies undZahnfleischerkrankungen vorzubeugen und gegebenenfalls einFortschreiten oder neuerliches Auftauchen von Krankheiten zuverhindern, bieten die Praxen verschiedene Vorsorgemaßnahmen an. Siesind als Individualprophylaxe auf den persönlichen Bedarfzugeschnitten. Diese Leistungen zu Lasten der gesetzlichen Kassenergänzen die halbjährlichen Kontrolluntersuchungen und können bis zum18.Geburtstag regelmäßig beansprucht werden. Weitere Informationenzur Individualprophylaxe finden Sie hier.Auf die Ernährung kommt es an... Falsche Ernährung ist eine derHauptursachen von Karies und anderen Zahn- und Zahnbetterkrankungen.Vor allem Lebensmittel, die fermentierbare Kohlenhydrate wie Zuckerenthalten, greifen die Zähne an. Am besten sorgen Sie mitausgewogenem, abwechslungsreichem Essen Schäden an Zähnen vor.Grundsätzlich empfohlen wird eine zuckerarme und pflanzenbasierteErnährung. So sind Äpfel und Möhren - roh gegessen - idealeZwischenmahlzeiten. Freunde von Süßigkeiten können aufzahnfreundliche Alternativen zurückgreifen, die zuckerfrei sind undkeine Karies verursachen. Weitere Informationen für eine zahngesundenErnährung finden Sie hier.Kaugummi als Unterstützung der Zahnpflege... Zahnärztinnen undZahnärzte empfehlen nach dem Essen - falls Zähneputzen nicht möglichist - das Kauen von zuckerfreien Kaugummis. Dabei wird viel Speichelproduziert, der zumindest gröbere Beläge von den Zähnen spült undhilft, zahnschädigende Säure im Mund zu neutralisieren, die vor allemdurch zuckerhaltige Nahrung entstanden ist. Weitere Informationen zuzuckerfreien Kaugummis finden Sie hier.Piercings im Mundbereich? Eher nicht! Wer sich im MundbereichPiercings setzen lässt, geht ein Gesundheitsrisiko ein. Weil dieVerletzungsgefahr von Zähnen und Zahnfleisch hoch ist und einedurchbohrte Lippe oder Zunge ein Einfallstor für Infektionen ist,raten Zahnärzte von solchen Eingriffen im Mundbereich ab. Wer daraufdennoch nicht verzichten möchte, sollte Zähne und Zahnfleisch in derPraxis regelmäßig untersuchen lassen, damit bei ersten Anzeicheneiner Schädigung das Piercing schnell entfernt werden kann. WeitereInformationen zu Piercings im Mundbereich finden Sie hier.Hintergrund: Der Tag der ZahngesundheitSeit dem Jahr 1991 stellt der Tag der Zahngesundheit jeweils am25. September die Vorsorge, die Verhütung von Zahn-, Mund- undKiefererkrankungen sowie die Aufklärung und Förderung vonEigenverantwortung in den Mittelpunkt. In Ländern, Städten undGemeinden wird mit verschiedenen Veranstaltungen über jeweilswechselnde thematische Schwerpunkte informiert. 