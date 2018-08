Tag der Zahnfee: Deutschlands Kinder haben die besten Zähne (FOTO)

Berlin (ots) -Gegen Karies hilft nur konsequente Vorsorge. Entscheidend für dieKariesvorbeugung ist daher weniger wie viel und was, sondern vielmehrwie häufig man isst und ob danach die Zähne geputzt werden.Am 22.08.18 ist der "Tag der Zahnfee". Seit den 1980er-Jahrenwürdigt dieser Tag die Geschichte von der Zahnfee, die Eltern undZahnärzten dabei hilft den Kindern die Angst vorm Zahnwechsel zunehmen. Anlass genug sich die Zahngesundheit von Kindern undJugendlichen in Deutschland anzuschauen.Kinder und Jugendliche in Deutschland haben so gute Zähne wie niezuvor - das ergab die fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS V).Acht von zehn 12-jährigen Kindern (81,3 Prozent) sind heutevollkommen kariesfrei. Im OECD-Vergleich sind sie sogarSpitzenreiter. Auch die Erwachsenen haben immer weniger Karies.Erreicht wurden diese Erfolge durch Prophylaxemaßnahmen, wieregelmäßiges Zähneputzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta undregelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt.Karies hat viele Ursachen: Es entsteht durch Säuren, die denZahnschmelz angreifen. Die Säuren bilden sich, wenn wir Kohlenhydratezu uns nehmen, die von Bakterien im Mund zersetzt werden. Dasgeschieht immer dann, wenn wir essen, zum Beispiel Brot, Reis,Nudeln, Kartoffeln sowie Milchprodukte, Obst, Säfte, Zucker. Je öfterund je länger die Säuren den Zahn angreifen können, desto größer dieKariesgefahr. Kohlenhydrate sind ein bedeutender Bestandteil unsererErnährung. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) verweistsogar darauf, dass Kohlenhydrate die wichtigste Energiequelle für denMenschen sind. Mindestens 50 Prozent der täglichen Energiezufuhrsollten in Form von Kohlenhydraten aufgenommen werden. Entscheidendfür die Kariesvorbeugung ist daher weniger wie viel und was, sondernvielmehr wie häufig man isst und ob danach die Zähne geputzt werden."Da auch Zucker ein Kohlenhydrat ist, muss man nicht auf Süßesverzichten. Denn nicht der Zuckergehalt ist entscheidend, sondern dieProphylaxe. Wer also durch konsequente Vorsorge Karies die Zähnezeigt, regelmäßig Zähne putzt und dabei fluoridhaltige Zahnpastaverwendet, kann guten Gewissens alles essen", kommentiert GünterTissen, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen Vereinigung Zuckere.V.Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.Die WVZ ist die zentrale Organisation der deutschenZuckerwirtschaft. Ihr gehören die Verbände der 28.000 Rübenan¬bauer,die vier Zucker erzeugenden Unternehmen und Firmen des Zuckerhandelsan. Sie vertritt die gemeinsamen Interessen insbesondere auf denGebieten Anbau und Verarbeitung von Zuckerrüben, Zucker undNebenerzeugnissen, Zuckermarkt- und Agrarpolitik sowieAußenhandelsrecht und Handelspolitik.Pressekontakt:Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.Friedrichstraße 6910117 BerlinTel.: +49 30 206 18 95 -11wvz-vdz@zuckerverbaende.deOriginal-Content von: WVZ Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, übermittelt durch news aktuell