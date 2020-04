Tag X verschoben - wie weiter mit dem Ausnahmezustand?

Leipzig (ots) - Bund und Länder lockern die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie doch langsamer als von vielen Menschen erhofft. Ist das sinnvoll und welche Perspektiven gibt es jetzt? Dazu beantworten am Montag (20. April 2020) bei "Fakt ist!" aus Magdeburg Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff und Sozialministerin Grimm-Benne Bürgerfragen. Zu sehen ist die Sendung ab 20.15 Uhr im Live-Stream auf MDR.de und im Facebook-Angebot von MDR SACHSEN-ANHALT sowie um 22.05 Uhr im MDR-Fernsehen.Kontaktbeschränkungen mindestens für zwei weitere Wochen, aber Lockerung für erste Geschäfte und Freizeiteinrichtungen - so lässt sich das Ergebnis der Telefonkonferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wohl am besten kurz auf den Punkt bringen.Es sind ganz sicher nicht die Lockerungen, die sich viele Menschen auch hier in Mitteldeutschland wünschen - zumindest zeigt das jetzt eine Erhebung des MDR-Meinungsbarometers "mdrFRAGT". Dort spricht sich etwas mehr als die Hälfte der Befragten für deutliche Lockerungen oder gar die Abschaffung der Beschränkungen aus. Das Verständnis für manche der Maßnahmen bröckelt. Bröckelt auch die Moral?Unterdessen warnen Wissenschaftler vor einer zu frühen Lockerung, um eine zweite Infektionswelle und einen möglichen erneuten "Shutdown" des öffentlichen Lebens zu vermeiden. Besonders umstritten ist derzeit die Frage, wann und in welchem Maße Schulen und Kindertagesstätten wieder öffnen sollen.Wie bleiben alte und geschwächte Personen geschützt? Gibt es sinnvolle Vorsorge-Maßnahmen, an die wir uns alle halten sollen? Und wie funktioniert Kontrolle in einem freiheitlichen Land?Antworten auf diese und weitere Fragen geben bei "Fakt ist!" aus Magdeburg Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Sachsen-Anhalts Gesundheits- und Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD).Die Zuschauer haben die Gelegenheit, ihre Fragen an die beiden Politiker zu stellen: im Vorfeld per Mail an faktist@mdr.de oder während des Livestreams von 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr auf der Facebook-Seite von MDR SACHSEN-ANHALT. Auch auf MDR.de wird die Sendung live zu dieser Zeit gestreamt, bevor die Frage- und Antwort-Runde dann auf dem üblichen Sendeplatz um 22.05 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen ist.Es moderieren Anja Heyde und Stefan Bernschein.Pressekontakt:Thomas Ahrens, MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Tel.: (0391) 5 39 21 21Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4573475OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell