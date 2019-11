Der Tag X der Alibaba-Aktie ist endlich da (zumindest in diesem Jahr …)!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Alibaba (WKN: A117ME) nähert sich mit großem Schritten einem Schicksalstag in diesem Jahr. Womöglich ist er bereits da, sobald du diese Zeilen liest, dennoch stehen wir zum Zeitpunkt des Verfassens noch immer kurz davor.

Gemeint sind hierbei jedoch nicht neue Zahlen im aktuellen Geschäftsjahr, die der Internetkonzern bereits vor einiger Zeit präsentiert hat. Auch keine neuen Prognosen oder der Wechsel einer wichtigen Personalie deuten sich an, tatsächlich gab es diese Dinge bereits im Vorfeld dieser beeindruckenden Wachstumsgeschichte. Nein, ein anderes bedeutendes Happening steht Alibaba bevor: der Tag X, oder, wie die Chinesen ihn wohl eher nennen, der Single’s Day.

Am 11.11. dieses Jahres, wenn die Jecken um 11.11 Uhr den Karneval beginnen, existieren für Alibaba ganz andere Dinge, die wichtig werden. Nämlich die Frage, ob erneut Rekorde gebrochen werden. Aber langsam, schauen wir uns das Ganze etwas detaillierter an.

Single’s Day als Großevent in China

Ähnlich wie der Black Friday handelt es sich beim sogenannten Single’s Day um ein ähnlich starkes und prestigeträchtiges Verkaufsevent im Reich der Mitte, bei dem es nicht nur einige vermeintliche Schnapper zu ergattern gibt, sondern auch einen milliardenschweren Ansturm auf viele Waren. Ein Event eben, das für einen E-Commerce-Akteur wie Alibaba wichtig ist, und ein Umsatzbringer, der selbst aus dieser beeindruckenden Wachstumsgeschichte noch immer weit heraussticht.

Bereits nach 85 Sekunden war am letztjährigen Single’s Day ein wesentlicher Meilenstein erzielt und Alibaba hatte innerhalb dieses kurzen Zeitraums die erste Milliarde an Verkäufen getätigt. Ähnlich erfolgreich ging es weiter.

Über den gesamten Tag wechselten unterm Strich Waren für 30,7 Mrd. US-Dollar ihren Besitzer und der Tag war somit ähnlich spektakulär wie bereits in den vergangenen Jahren. Sowie erneut rekordreif, denn die besagten 30 Mrd. und ein Quäntchen darüber hinaus stellten erneut einen historischen Bestwert selbst für einen Single’s Day für Alibaba dar.

Die Erwartungshaltung vieler Investoren und Marktbeobachter dürfte entsprechend groß sein, dass Alibaba am kommenden 11.11. erneut einige Bestmarken hinter sich lässt. Sowie erneut einen Verkaufsrekord verkünden wird, der die gewaltigen Ausmaße dieses Shoppingevents verdeutlichen wird.

Es ist und bleibt bloß ein Tag

Als Investor ist der Single’s Day natürlich bedeutend weniger spektakulär. Im Endeffekt handelt es sich hierbei bloß um einen besonders heißen Tag, der neue Maßstäbe in Sachen Umsatz kreieren könnte. Nichtsdestoweniger sind die Auswirkungen im operativen Zahlenwerk wohl eher begrenzt, denn hier zählt auch weiterhin das große Ganze. Selbst im Quartalsverlauf kann ein schwächerer oder auch stärkerer Single’s Day wieder ausgeglichen werden. Daher besitzt dieses Event eigentlich wenig Bedeutung, wenn wir das Ganze aus einem Zahlenblickwinkel heraus betrachten wollen.

Wo dieses Event jedoch bedeutend wird, ist in Puncto Marketing. Alibaba mit seinem Anspruch, ein global führender E-Commerce-Akteur zu werden, kann mit diesem Event nämlich erneut seine Stärke und seine Marktmacht bislang eher im Reich der Mitte demonstrieren. Wobei das Event inzwischen auch international manche Aufmerksamkeit erregt, was natürlich insbesondere für die kommenden Expansionspläne bedeutend werden könnte.

Solche Großevents mit spannenden Angeboten können schließlich ideale Zeitpunkte sein, um auf sein Angebot hinzuweisen und auch überregional bekannter zu werden. Eine gewisse Bedeutung für die Wachstumsgeschichte von Alibaba lässt sich daher durchaus ableiten, trotz der vorhandenen Einschränkungen für das operative Zahlenwerk.

Interessant, welche Ausmaße dieses Jahr erzielt werden

Spannend ist es allerdings natürlich auch, mit anzusehen, welche Umsätze, Milliardenbeträge und Warenwerte an einem einzigen Tag den Besitzer wechseln können und wie erfolgreich Alibaba bereits heute ist. Möglicherweise ist der Single’s Day daher in gewisser Weise auch eine Feier für die Investoren, um zu sehen, was dieses visionäre Unternehmen schon heute alles auf die Beine gestellt hat.

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019