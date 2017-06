Tag der Verpackung 2017: Jeder dritte Deutsche scheitert beim Recycling / Repräsentative Umfrage des dvi zu Verpackung und Recycling (FOTO)

--------------------------------------------------------------Die Ergebnisse im Detailhttp://ots.de/VVlTa--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Deutschland ist Recyclingweltmeister. Aber wie lange noch? DieErgebnisse einer repräsentativen Umfrage des DeutschenVerpackungsinstituts e.V. (dvi) zeigen, dass mehr als ein Drittel derBevölkerung immer wieder bei der Wiederverwertung von Verpackungenscheitert. Besonders dramatisch ist die Situation bei den 16 -34-Jährigen - hier ist es fast die Hälfte. Weitere Ergebnisse zeigendie hohe Bedeutung der Schutzfunktion von Verpackungen. Für dieZukunft wünschen sich die Bürger einen wichtigen Beitrag derVerpackung zum Schutz vor Produktfälschungen.Zum 3. Tag der Verpackung in Deutschland und Österreich am 7. Juni2017 hat tns-infratest im Auftrag des dvi die Menschen in Deutschlandzu Verpackungen und Recycling befragt. Gefragt wurde nach denwichtigsten Aufgaben der Verpackung, nach wichtigen Lösungen für dienahe Zukunft und wie es die Verbraucher in Deutschland mit demRecycling gebrauchter Verpackungen halten.Kreislauf im Keller: Vor allem die Jüngeren scheitern beimRecyclingAktuell gelangen über 70 % aller gebrauchten Verpackungen in dasstoffliche bzw. werkstoffliche Recycling, wo sie als Wertstoff zurAusgangsbasis für neue Verpackungen oder andere Produkte werden. "Mitseinen hohen Recyclingquoten sichert sich das rohstoffarmeDeutschland wertvolle Sekundärrohstoffe und behauptet seit Jahren denTitel als Recyclingweltmeister", sagt Thomas Reiner,Vorstandsvorsitzender des dvi. "Die Frage ist: Wie lange noch?"Wie die Umfrage des dvi zeigt, scheitert mit über 33,3 % mehr alsjeder dritte Deutsche immer wieder beim Recycling. Auch wenn dieGründe unterschiedlich sind, aus Sicht des dvi muss es "das Zielsein, die Quote derjenigen, die alle gebrauchten Verpackungen richtigentsorgen, auf über 80 % zu bringen. Sonst gehen zu viele wertvolleVerpackungen mit dem Restmüll in die Verbrennung, werden zumStörfaktor für die Materialströme des Recycling oder belasten dieUmwelt", so Reiner. Bedenklich sind für den dvi-Vorstandsvorsitzendenvor allem die Ergebnisse bei den 16 - 34-Jährigen, wo die Quote beinur 55,2 % liegt. Hier offenbaren sich scheinbar massiveGrundlagendefizite. "Ein gutes Viertel der Jahrgänge ab 1983 hatgroße Informations- und Wissensdefizite, wie und wo gebrauchteVerpackungen gesammelt werden. Die Aufklärungsarbeit der 90er-Jahrezur Mülltrennung hat diese Generation offensichtlich nicht mehrerreicht. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf."Im Bereich des beruflichen Nachwuchses engagiert sich das dvi lautReiner schon seit Längerem mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeitund Recycling. Aber Recycling funktioniere nur im Team vonUnternehmen und Verbrauchern. Deshalb werde sich das dvi vermehrtauch an die breite Öffentlichkeit wenden - nicht zuletzt mit demjährlichen Tag der Verpackung. "Die Verpackung schützt vor vielem,aber nicht vor der Eigenverantwortung jedes Einzelnen, richtig mitihr umzugehen. Eigenverantwortung aber braucht in einerfreiheitlichen Gesellschaft als Basis das nötige Wissen und dienötige Handlungskompetenz. Wenn diese gerade unter den Jüngerenfehlt, ist das ein Warnzeichen, das wir ernst nehmen müssen", soReiner, der eine gemeinsame Anstrengung aller Multiplikatoren undAkteure einfordert.Verpackung schützt!In der Befragung bewerteten über 96 % der Bevölkerung zentraleFunktionen der Verpackung wie Schutz der Ware, einfaches Handling,Nachhaltigkeit oder Information von Verbrauchern als wichtig odersehr wichtig. "Tatsächlich sind Verpackungen so fundamental wieStraßen und Elektrizität. Sie gehören zum unverzichtbaren Teil derInfrastruktur. Unsere Fortschritte bei Hygiene, medizinischerVersorgung, wachsender Lebenserwartung aber auch Wohlstand undLebensqualität wären ohne Verpackungen nicht möglich", stellt Reinerfest.Intelligenter und aktiver Schutz für die ZukunftIntelligente und/oder aktive Verpackungen werden von derBevölkerung positiv gesehen und mit wichtigen Lösungen verbunden.Wichtig sind für die Befragten dabei vor allem innovative Funktionenzur Bewahrung von Frische und Qualität sowie zum Schutz vorFälschungen. "Die Verbraucher haben ein feines Gespür für dieGefahren und Risiken, die Produktfälschungen verursachen", bestätigtReiner. "Immerhin sind über ein Viertel der Plagiate Produkte destäglichen Bedarfs wie Arzneimittel oder Pflegeprodukte!" Ab Februar2019 müssen alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel mitindividuellen Erkennungsmerkmalen und weiteren Vorrichtungen gegenManipulation versehen werden, wie zum Beispiel ein Erstöffnungsschutzund Tracking-Möglichkeiten. "Die Verpackungshersteller unterstützenden Kampf gegen Produktfälschungen schon heute durch neueTechnologien wie Hologramme, synthetische Material-DNA, codierteEtiketten, UV-Druckfarben oder RFID-Chips. Und das ist sicher nichtdas Ende der Fahnenstange", ist Thomas Reiner überzeugt.Mehr Informationen bietet das dvi auf der Seitewww.tag-der-verpackung.org.