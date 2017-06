Tag der Umwelt - Deutsche Flughäfen sind Branchenführer beim Klima- und Umweltschutz

Berlin (ots) -- Deutsche Flughäfen vermelden starke Fortschritte beim Klimaschutz.- Seit 2010 haben die deutschen Airports ihre CO2-Emissionen absolutum fünfzehn Prozent gesenkt. Und das, obwohl die Passagierzahlen imgleichen Zeitraum um knapp achtzehn Prozent gestiegen sind.Hierzu erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel: "Diedeutschen Flughäfen nehmen beim Umwelt- und Klimaschutz eineSpitzenposition ein und gehören zu den Vorreitern einer ganzenBranche in Europa. Die freiwilligen Reduktionsziele der ADV-Flughäfentragen einen wichtigen Teil dazu bei, die nationalen Vorgabenumzusetzen. Auch außerhalb ihres direkten Einflussbereichesengagieren sich die Flughäfen für den Klimaschutz: Überemissionsabhängige Start- und Landeentgelte setzen sie den AirlinesAnreize für den Einsatz der saubersten Flugzeuge".Der Tag der Umwelt an diesem Pfingstmontag steht unter dem Motto"Umwelt macht natürlich glücklich". Der Verlust der biologischenVielfalt zählt neben dem Klimawandel zu den größten Herausforderungenunserer Zeit. Der Erhalt und die Förderung von Biodiversität istlängst zu einem gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Themavon internationaler Bedeutung geworden. Die ADV-Flughäfenrealisieren, unterstützen und fördern seit Jahren zahlreichenaturschutzfachliche Maßnahmen in der Umgebung und an den Flughäfen.Wie vielfältig der Lebensraum Flughafen ist und was die Flughäfendafür tun, zeigt die ADV-Broschüre "Naturschutz im Blick":http://www.adv.aero/fachbereiche/umwelt/naturschutz/Seit 2016 unterstützen die ADV-Flughäfen die DialogplattformUnternehmen Biologische Vielfalt 2020 des Bundesumweltministeriums.Im Rahmen von Unternehmen Biologische Vielfalt 2020 engagieren sichdas Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau undReaktorsicherheit (BMUB) mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN),Wirtschaftsverbänden und Naturschutzorganisationen für eineTrendwende beim Verlust der biologischen Vielfalt.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-14Mobil: 0159-043 57 505polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-22Mobil: 0176-1062 8298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflugh?fen, übermittelt durch news aktuell