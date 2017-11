Tag der Stille im FriedWald / An einigen der 60 FriedWald-Standorte in Deutschland wird am Totensonntag auf besondere Weise der Verstorbenen gedacht (FOTO)

Griesheim (ots) -Die frostbedeckten Bäume glitzern in der Sonne, auf den Wegenknackt das Winterlaub, jeder Atemzug zaubert Nebel in die Luft. DerWald lässt Menschen zur Ruhe kommen. Dass er auch ein Ort des Trostesist, erfahren Menschen einmal mehr am Totensonntag. Denn anzahlreichen FriedWald-Standorten können sie am 26. November 2017 aufindividuelle und naturverbundene Weise der verstorbenen Angehörigengedenken. Von der Lichterwanderung mit anschließendem Lagerfeuersowie Tee und Keksen am Andachtsplatz, über den Gedenkgottesdienst infreier Natur mit begleitendem Saxophonquartett, bis hin zumKutschen-Shuttle vom Parkplatz in den FriedWald - so vielfältig undim Einklang mit der Natur wie die Bestattungsform sind auch dieGedenkfeiern an den FriedWald-Standorten. Die Termine für dieVeranstaltungen zum Totensonntag an den FriedWald-Standorten und fürdie Waldführungen, die ganzjährig angeboten werden, finden Sie hier:www.friedwald.de/konzept/alle-veranstaltungen/Freiraum für Trauer und ErinnerungFür viele Menschen ist der Ewigkeitssonntag ein wichtiger Anlass,die Ruhestätte ihrer Angehörigen zu besuchen. Immer mehr von ihnenführt der Weg in die Stille der Natur: in einen FriedWald. Seit 2001ermöglicht FriedWald naturverbundenen Menschen, an einem Baum mittenin den schönsten Wäldern Deutschlands bestattet zu werden - fernabvon Hektik und Lärm. Rund 89.200 Beisetzungen hat der Pionier fürNaturbestattungen bis heute begleitet. Mehr als 190.000 Menschenhaben sich bereits für das Konzept entschieden. Denn FriedWald gibtindividuellen Freiraum für Abschied, Trauer und Erinnerung. Und derWunsch nach einer Alternative zur formalisierten, konventionellenFriedhofsbestattung steigt - das bestätigen FriedWald-Kunden denMitarbeitern vom Kundenservice in den zahlreichen, intensivenGesprächen immer wieder.Friedhöfe der besonderen ArtAls FriedWald vor 16 Jahren mit der ersten Baumbestattung inDeutschland eine naturnahe Alternative zum klassischen Friedhof bot,stieß das zunächst auf Skepsis. Heute finden an allenFriedWald-Standorten ganz selbstverständlich Trauerfeiern statt. Malmit geistlichem Beistand, mal ohne, immer begleitet von einemFriedWald-Förster. Es gibt Familien und Paare, die sich einen Baumteilen, und es gibt Freunde, die sich gemeinsam eine Grabstätteaussuchen. Die Beisetzung im FriedWald bietet Individualität undFreiheit. Ob ganz still im kleinen Kreis, mit Musik oder in großemRahmen - hier zählen die persönlichen Wünsche der Verstorbenen undihrer Angehörigen. Die Asche der Verstorbenen ruht in biologischabbaubaren Urnen an den Wurzeln von Bäumen. Die Grabpflege übernimmtdie Natur. An die Stelle von klassischem Grabschmuck treten Moose,Farne, Wildblumen, buntes Laub und Schnee, die die Baumgräber je nachJahreszeit zu individuellen Orten des Erinnerns machen.Über FriedWald®:Die FriedWald GmbH hat ungewohnte Wege beschritten und neueAkzente in der Bestattungskultur gesetzt. Als Pionier und führenderAnbieter der Naturbestattung in Deutschland bietet das Unternehmeneine Alternative zum konventionellen Friedhof. FriedWald ermöglichtin Kooperation mit Ländern, Kommunen, Kirchen und ForstverwaltungenBaumbestattungen in gesondert ausgewiesenen Bestattungswäldern. Jederder insgesamt 60 FriedWald-Standorte ist ein nach öffentlichem Rechtgenehmigter Friedhof im Wald.Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Griesheim bei Darmstadtbeschäftigt 115 Mitarbeiter in der Verwaltung, Kunden- undInteressentenbetreuung. Zudem betreuen rund 140 Förster dieFriedWald-Standorte vor Ort und begleiten Kunden bei Waldführungen,Baumauswahl und Beisetzung. Die Marke FriedWald® ist in Deutschlandund Österreich geschützt. Ziel ist, in schönen Waldregionen Europasein einheitliches und ökologisch anerkanntes Naturbestattungskonzeptzu gewährleisten.Pressekontakt:FriedWald GmbH, Im Leuschnerpark 3, 64347 GriesheimCarola Wacker-Meister, Leitung Kommunikation & Marketing, Fon: +49(6155) 848 - 203, Julia Anderson, Pressestelle, Fon: +49 (6155) 848 -209, Mail: presse@friedwald.deFriedWald GmbH, Amtsgericht Darmstadt, HRB 7950, Geschäftsführerin:Petra BachOriginal-Content von: FriedWald GmbH, übermittelt durch news aktuell