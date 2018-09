Tag der Stiftungen 2018! - Stiftungswirken ist überall (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Allein in Deutschland gibt es über 22.500 Stiftungen - kleine undgroße, die in allen gesellschaftlichen Bereichen tätig sind. Doch dasStiftungswesen ist für viele von uns kaum greifbar. Viele wissen garnicht, was Stiftungen machen und auch nicht, dass man sich schon mitkleinen Summen oder auch Zeit engagieren kann. Am heutigen/morgigenTag der Stiftungen (1. Oktober) erhalten wir alle einen Einblick inderen Arbeit. Jessica Martin berichtet.O-Ton 1 (Umfrage, 15 Sek.): (Frau): "Die "WWF", die sind jarelativ bekannt. Die sammeln ja Gelder für Tiere zum Beispiel."(Mann): "Ja, die "Deutsche Umweltstiftung". Aber wo die genau sitzen,was die machen? Habe ich wirklich nicht so große Ahnung." (Frau):"Die 'Bertelsmann- Stiftung'. Sitzt in Gütersloh. Also, was genau diemachen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass die halt mitBüchern zum Beispiel was machen."Sprecherin: Überlegt man etwas, fallen einem die Namen vielerStiftungen ein. Aber, was machen sie eigentlich genau? Der Tag derStiftungen am 1. Oktober soll hier aufklären und zeigen...O-Ton 2 (Felix Oldenburg, 11 Sek.): "...wie vielfältig dieStiftungslandschaft ist und mit welchen Ideen und Projekten sie dieGesellschaft jeden Tag etwas besser machen. Das können Sie vor Orterleben oder digital Online mit dem Hashtag 'wasmachenstiftungen'."Sprecherin: So Felix Oldenburg vom Bundesverband DeutscherStiftungen. Der 1. Oktober lädt ein zu Tagen der offenen Tür, Safariszu Kranichen und Wisenten und es werden Stipendien vergeben. Außerdemgibt's jede Menge Wissenswertes über Stiftungen.O-Ton 3 (Felix Oldenburg, 22 Sek.): "Manche Stiftungen sind sehralt, über 1.000 Jahre. Stiftungen tragen 150 Krankenhäuser inDeutschland, 150.000 Hektar Naturschutzfläche, über 100 Wohnstifte,Stiftungsprofessuren und viele soziale Einrichtungen werden vonStiftungen mit finanziert. Und viele Stiftungen kennt man natürlich,weil sie sich eben für Umwelt, Kunst, Kultur, Bildung undWissenschaft einsetzen, über 95% gemeinnützig."Sprecherin: Und auch mit einem Vorurteil soll am 1. Oktoberaufgeräumt werden: Stiftungen sind nur etwas für reiche Menschen.O-Ton 4 (Felix Oldenburg, 15 Sek.): "In Bürgerstiftungen zumBeispiel können Sie schon mit 500 Euro sich engagieren. Das tun über29.000 Menschen in Deutschland. Aber um eine eigene, größere Stiftungzu gründen, brauchen Sie nicht nur Ideen und Zeit, sondern dann auchRessourcen, Geld, mit dem man diese Stiftung dauerhaft betreibenkann."Abmoderationsvorschlag:Allein 150 Krankenhäuser in Deutschland werden von Stiftungenbetrieben, hunderte Professuren eingerichtet und tausende HektarNaturschutzfläche verwaltet. Stiftungen sind für uns alle da! MehrInfos und alle Aktionen am 1. Oktober finden Sie im Internet unterwww.tag-der-stiftungen.de.Pressekontakt:Katrin Kowark | PressesprecherinTelefon (030) 89 79 47-77Mobil (0176) 240 245 49katrin.kowark@stiftungen.orgwww.stiftungen.orgOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Stiftungen, übermittelt durch news aktuell