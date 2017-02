Tag der Seltenen Erkrankungen

München (ots) - Seit 2000 fördert die EU im Rahmen ihres "OrphanDrugs"-Programms die Erforschung und Verbreitung von Arzneimittelnspeziell gegen Seltene Erkrankungen. Mehr als 120 dieser"Arzneimittel für (zu) wenige Patienten" - deren Entwicklung unternormalen Umständen nicht finanzierbar wäre - sind seither neu auf denMarkt gekommen. Eine klare Erfolgsgeschichte, die aber in Deutschlandvon manchen offiziellen Stellen nicht anerkannt wird - der Meinungzahlloser medizinischer Experten zum Trotz.Orphan Drugs: 44 Prozent der Entwicklungen richten sich gegenunterschiedliche KrebsartenSeit 2000 fördert die EU die Entwicklung von Arzneimitteln gegenSeltene Erkrankungen. Der Schwerpunkt liegt auf neuen Mitteln gegenKrebs. http://ots.de/LRkFbOrphan-Drug-Status: Operation am gesunden PatientenEin Fünftel der jährlich neu zugelassenen Medikamente in Europasind Orphan Drugs - das Ergebnis einer erfolgreichenEU-Förderregelung. Das IQWiG will das Verfahren nun ändern und dieseMedikamente in die reguläre Nutzenbewertung à la AMNOG überführen.Dabei wird der Zusatznutzen für Orphan Drugs von der europäischenZulassungsbehörde EMA schon dreimal geprüft. Warum also eineerfolgreiche Regelung ändern? http://ots.de/GSOPgErklärvideo: Wer entwickelt eigentlich Medikamente gegen SelteneErkrankungen?Eine Seltene Erkrankung kommt per Definition nicht häufig vor.Doch in ihrer Gesamt sind diese Erkrankungen kein seltenes Phänomen.Rund 4 Millionen Deutsche sind von einer Seltenen Erkrankungbetroffen. In Europa sind es 30 Millionen. Insgesamt gibt es mehr als7.000 Seltene Erkrankungen. http://ots.de/mdpjXPressekontakt:Winfried RauschederRedaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenTel.: +49 89 1250 153 6Original-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell