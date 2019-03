Finanztrends Video zu



mehr >

Köln (ots) -- Am Freitag, dem 15. März - dem weltweiten Tag des Schlafes -beleuchtet Ford mit Hilfe eines speziellen "Sleep Suit" die Gefahrender Übermüdung beim Autofahren- Gemäß einer Veröffentlichung der Europäischen Kommission iststarke Müdigkeit ein Grund für bis zu 20 Prozent allerVerkehrsunfälle- Die Forschung vergleicht schläfriges Fahren mit derBeeinträchtigung durch Trunkenheit am Steuer. Brille des "Sleep Suit"simuliert tückischen Mikroschlaf- Ford lädt junge Autofahrer ein, den "Sleep Suit" im Rahmen deskostenlosen Fahrsicherheitstrainings Vorfahrt für Deine Zukunft zuerlebenDer dritte Freitag im März ist dem gesunden Schlaf gewidmet.Dieses flexible Datum steht seit 2008 für den World Sleep Day(Welttag des Schlafes), der auf die Notwendigkeit erholsamen Schlafeshinweist.Die meisten Menschen wissen, dass Schlafmangel sowohlGemütszustand als auch Konzentration beeinträchtigen kann, aberSchlafentzug kann auch die Fähigkeit zum sicheren Autofahrenernsthaft beeinträchtigen. Müdigkeit ist ein Faktor bei bis zu 20Prozent der Verkehrsunfälle*.Laut Experten kann das Wachbleiben über einen Zeitraum von mehrals 18 Stunden sogar mit einem leicht alkoholisierten Zustandverglichen werden. Ein von Ford in Auftrag gegebener "Sleep Suit"ermöglicht es, die Auswirkungen der Müdigkeit auf das Autofahren ineiner sicheren Umgebung mit eigenen Sinnen zu erleben."Der Anzug bietet unter anderem eine spezielle Brille, umMikroschlaf zu simulieren. Dabei handelt es sich um eineunkontrollierbare Reaktion auf Müdigkeit, bei der man zehn Sekundenoder länger quasi blind fährt, selbst wenn die Augen noch geöffnetsind", sagte Dr. Gundolf Meyer-Hentschel, CEO des Meyer-HentschelInstituts, der den Anzug entwickelt hat. "Ich würde nicht mitübermüdeten Personen im Auto mitfahren wollen, und meine Hoffnungist, dass unsere Simulation allen Teilnehmern die Bedeutung vonSchlaf nachhaltig verdeutlicht".In Verbindung mit einer Smartphone-App kann die Brille soeingestellt werden, dass der Fahrer zunächst eine halbe Sekunde langnichts sieht, dann für immer längere Zeiträume, bis zu zehn Sekunden.Zusammen mit speziell entwickelten Manschetten vermittelt derinsgesamt 18 Kilogramm schwere "Schlafanzug" einen Eindruck von derBeeinträchtigung beim Autofahren durch Schlafmangel."Ausnüchtern ist das einzige Mittel, um in einem zeitlichenAbstand nach dem Alkoholkonsum wieder fahrtauglich zu werden. Ganzähnlich verhält es sich mit Schlaf; er ist das einzige Mittel gegenMüdigkeit. Wenn Sie während einer Pause 20 Minuten lang schlafen,vielleicht noch einen Kaffee trinken, kann das im Zweifelsfall überLeben oder Tod entscheiden. Wenn Sie trotz allem müde sind, solltenSie überlegen, ob es eine andere Möglichkeit als das Autofahren gibt,um an Ihr Ziel zu gelangen", fügte Meyer-Hentschel hinzu.Weil Verkehrsunfälle die häufigste Todesursache bei Jugendlichensind, integriert Ford diesen Simulationsanzug in das kostenloseFahrsicherheitstraining "Vorfahrt für Deine Zukunft", einerInitiative für junge Autofahrer im Alter von 17 bis 24 Jahren.Das Video zum "Sleep Suit" finden Sie hier:https://youtu.be/yViOeBLgyPI*http://ots.de/EC4ThwFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell