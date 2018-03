Tag der Rückengesundheit: Wie Yoga auf Kork rundum entspannt

Herford (ots) - Energieinseln aus der Natur: Wie Yoga auf Korkrundum entspanntKork ist Wellness für die Gelenke. Kein Wunder, dass Fußböden ausdem natürlichen Material immer beliebter werden. Auch Yoga-Matten ausKork sind im Kommen. Zum Tag der Rückengesundheit erklärt derDeutsche Kork-Verband (DKV), warum Yoga mit Kork noch nachhaltigerwird.Ob Carsharing, Upcycling-Mode oder Bio-Lebensmittel: Immer mehrMenschen legen Wert auf eine bewusstere Lebensweise. Eineforsa-Umfrage (1) für den DKV und den portugiesischen KorkverbandAPCOR fand heraus: 81 Prozent der Deutschen mögen Kork, der alsnachwachsender Rohstoff im Trend liegt. Nachhaltigkeit wird zumLifestyle - und Yoga zum idealen Begleiter auf dem Weg zurWork-Life-Balance. Keine Frage, dass Yoga-Matten aus erdölbasiertemKunststoff für Fans der meditativen Sportart ein absolutes No-gosind. Eine echte Alternative sind Matten aus Naturkork. Was für dienatürlichen "Energieinseln" spricht:1. Kork - zu 100 Prozent recycelbarNachhaltiger als Kork? Geht nicht. Für seine Ernte muss kein Baumgefällt werden. Die Rinde der Korkeiche wird abgeschält, und zwar nuralle neun Jahre, um dem Baum nicht zu schaden. Zudem ist Kork zu 100Prozent recycelbar.2. Gibt Halt in jeder PositionWer zu Hause einen Korkboden hat, weiß: Kork ist von Natur ausstrapazierfähig und antibakteriell. Auch Matten aus dem natürlichenRohstoff punkten, weil sie wasser- und schmutzabweisend sind - unddamit besonders rutschfest.3. Mit Federung und KälteschutzKorkzellen sind elastisch und mit Luft gefüllt. Auf diese Weisedämmen sie Vibrationen und Wärme. Der Effekt: Yoga-Matten aus demNaturprodukt federn angenehm nach und entlasten die Gelenke. Zudemschützen sie vor Fußbodenkälte.4. Gut zu AllergikernDie antistatistische Korkoberfläche ist atmungsaktiv und dazuleicht zu reinigen. Einmal feucht wischen, fertig. Das gilt fürFußböden ebenso wie für Matten. Perfekt für schweißtreibendeYoga-Arten wie Bikram oder Hot Yoga - und für Allergiker oderMenschen mit empfindlicher Haut.5. Unkompliziertes LeichtgewichtKorkmatten wiegen nicht mehr als herkömmliche Kunststoffmatten. Sowird die Matte zum Leichtgewicht, das unkompliziert überall hintransportiert werden kann - damit die persönliche Energieinseljederzeit verfügbar ist.(1) Repräsentative forsa-Umfrage "Meinungen zu Kork und Korkböden"des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag des DKV und Apcor.Im Juni 2017 wurden in Deutschland 1.014 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt.Weitere Informationen rund um das Thema Korkböden finden Sieunter: http://schoenerlebenmitkork.de/Pressekontakt:Redaktionelle Rückfragen beantwortet:fischerAppelt, relations GmbHLouise Stodtko030.726146-763intercorkIII@fischerappelt.deOriginal-Content von: Deutscher Kork-Verband e.V., übermittelt durch news aktuell