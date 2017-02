Tag der Pistazie am 26. Februar 2017 / Zeit für 10 Facts über den gesunden Snack

Fresno, Kalifornien (ots) -Am 26. Februar ist der Tag der Pistazie. Über amerikanische Pistaziengibt es viel zu berichten: Sie sind voller Nährstoffe, tragen aufvielfältige Weise zur Gesundheit bei und ihr Anbau istherausfordernd, aber erfüllend.#1 Hochwertiger Nährstoff-MixPistazien sind, wie andere Nüsse, ein nährstoffreichesLebensmittel. 30 g Pistazien (ca. 50 Nüsse) bieten mehr als 11Prozent der Referenzmenge (1) an Proteinen und etwa 10 Prozent derempfohlenen Ballaststoffmenge für Erwachsene.#2 Natürlicher Vitamin-CocktailPistazien sind eine reiche Quelle von Vitamin B1 und Vitamin B6und sind eine Quelle von Riboflavin, Vitamin E, Vitamin K undFolsäure.#3 Pistazien-Protein-PowerEine Portion Pistazien (etwa 49 Nüsse, 29g) liefert 6 g Proteine.Proteine tragen zur Zunahme der Muskelmasse bei.#4 Pistazien für AusdauersportlerDie in Pistazien enthaltenen einfach und mehrfach ungesättigtenFette sind hochwertige Energielieferanten, die für Ausdauersportlereine wichtige Rolle spielen können.#5 Gewichthalten mit PistazienIn einem aktuellen British Journal of Nutrition Review kamenForscher zu dem Ergebnis, dass eine Ernährung, die Pistazienbeinhaltet (mindestens 15 Prozent der gesamten Energiezufuhr), nichtmit einer Gewichtszunahme einhergeht. (2) Gründe hierfür können sein:Ungeschälte Pistazien verlangsamen das Essen und der Anblick leererSchalen zeigt, wie viel man bereits gegessen hat.#6 Gutes braucht seine ZeitPistazien-Bäume können nach 6 - 10 Jahren das erste Mal geerntetwerden.#7 1 + 1 macht 3Man braucht zwei Bäume, einen männlichen und einen weiblichen, umPistazien anzubauen. Ein männlicher Baum kann bis zu 40 weiblicheBäume bestäuben. Pistazien werden vom Wind und nicht von Bienenbestäubt.#8 Alle lieben PistazienDer größte Exportmarkt für die USA ist China, gefolgt von derEuropäischen Union.#9 Eine Anbaufläche größer als ganz BerlinPistazien werden auf einer Fläche von über 1.214 km² inKalifornien, Arizona und New Mexico angebaut. 99 Prozent derUS-amerikanischen Pistazien werden in Kalifornien angebaut.#10 Shake it, babyPistazien werden mithilfe von Maschinen geerntet. Die Bäume werdengeschüttelt. Pistazien, die auf den Boden fallen, werden nichtgeerntet. Erntesaison ist meistens Ende August bis Ende Oktober.(1)Referenzmenge (RI) eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ /2000 kcal). VERORDNUNG (EU) Nr. 1169/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTSUND DES RATES vom 25. Oktober 2011 über die Bereitstellung vonInformationen über Lebensmittel für die Verbraucher, zur Änderung derVerordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 desEuropäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung derRichtlinie 87/250 / EWG, der Richtlinie 90/496 / EWG, der Richtlinie1999/10 / EG, der Richtlinie 2000/13 / EG des Europäischen Parlamentsund des Rates, der Richtlinien 2002 / 67 / EG und 2008/5 / EG und derVerordnung (EG) Nr. 608/2004.(2)M. Bulló, M. Juanola-Falgarona, P. Hernández-Alonso, J.Salas-Salvadó, Nutrition attributes and health effects of pistachionuts, British Journal of Nutrition (2015), 113.879-893. Doi:10.1017/80007114514003250.Pressekontakt:ten°east communications GmbHLokstedter Damm 3922453 HamburgTel. +49 (0) 40 413066-20Original-Content von: American Pistachio Growers, übermittelt durch news aktuell