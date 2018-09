Tag der Patientensicherheit: BÄK-Präsident fordert Gütesiegel für Gesundheitsapps

Berlin (ots) - "In der digitalen Welt müssen wirPatientensicherheit neu denken. Einfache Gesundheitsapps können einegesunde Lebensführung unterstützen, aber auch großen Schadenanrichten. Daher brauchen wir ein bundeseinheitliches Gütesiegel fürdigitale Gesundheitsanwendungen." Das fordert Prof. Dr. Frank UlrichMontgomery, Präsident der Bundesärztekammer, zum Tag derPatientensicherheit am 17. September 2018. Zudem regte er dieEinführung standardisierter Verfahren zur Bewertung digitalerAnwendungen im Hinblick auf Wirksamkeit, Unbedenklichkeit undmedizinische Qualität an. "Wenn diese Bewertungen dann in einerPositivliste verständlich und transparent aufbereitet werden, sindwir beim Schutz der Patienten einen großen Schritt weiter", sagteMontgomery.Denkbar sei auch die Etablierung von Testregionen, in derEntwickler ihre Produkte erproben können. Montgomery verwies indiesem Zusammenhang auf die enorme Bandbreite derAnwendungsmöglichkeiten. Diese reiche von dem kaum mehrüberschaubaren Angebot in den App Stores bis hin zuBehandlungsempfehlungen auf Grundlage von Sensor-Daten. "DieErwartungen sind riesig. Aber die schöne, neue, digitaleGesundheitswelt ist kein Selbstläufer", so der BÄK-Präsident.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell