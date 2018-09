- (ots) -- Neues, einfaches Konzept verbessert Sicherheit bei Gabeintravenöser Medikamente- Nach vier Wochen Erwartungen bereits übertroffen- Am 17. September ist Tag der PatientensicherheitDie Asklepios Kliniken haben als erster großer Klinikbetreiber inDeutschland bundesweit das "Stop-Injekt Check"-Konzept (SIC)eingeführt. Dabei wird jede Medikamentengabe unmittelbar vor derVerabreichung noch ein weiteres, letztes Mal überprüft. Da Fehler beider Medikamentenverabreichung zu den häufigsten überhaupt inKrankenhäusern zählen, wurde das bereits in Australien eingesetzteKonzept in allen Kliniken des Konzerns eingeführt. Nach vier Wochenzeigt die erste Evaluation sehr positive Ergebnisse - welche dieErwartungen der Experten sogar übertreffen."Ein bewusstes Innehalten unmittelbar vor einer intravenösenMedikamentengabe wird von den Befragten als äußerst sinnvolleMaßnahme anerkannt. 27 Prozent der Befragten gaben an, in ihremBerufsleben schon einmal mit Fehlmedikationen oder beinaheFehlmedikationen konfrontiert gewesen zu sein, die mit "Stop-InjektCheck" hätten verhindert werden können", berichtet Reiner Heuzeroth,Projektverantwortlicher für "Stop-Injekt Check" und Risikomanager beiAsklepios im Konzernbereich Qualität. Gemeinsam mit Dr. SaskiaHuckels-Baumgart und Dr. med. Marcus Rall hat er die Evaluation derPräventionsmaßnahme durchgeführt. Dr. Rall beschäftigt sich seit 15Jahren mit Patientensicherheit und hat das Institut fürPatientensicherheit InPASS gegründet. Auch das Konzept stammt vonihm. "Wir glauben, dass durch die konsequente Anwendung unseres"Stop-Injekt Check"-Konzeptes tausende von Medikationsfehlern proJahr, mit zum Teil schwerwiegenden Folgen für die Patienten,vermieden werden können", sagt Dr. Rall. Die Fehlermeldesysteme sindnach seiner Erfahrung voll mit Meldungen zu Fehlern undBeinaheschäden bei der Medikamentenverabreichung."Viele Pflegekräfte und Ärzte merken oft direkt nach derVerabreichung eines Medikamentes, dass sie wohl einen Fehler gemachthaben", so Rall. Dann ist es aber zu spät, weil sich das Medikamentbereits im Körper befindet und verbreitet. Hier setzt das neueKonzept an: Alle Mitarbeiter sollen kurz vor der Gabe desMedikamentes ein kurzes STOPP einlegen (Stop-Injekt!), dannnachdenken, ob ein Fehler vorliegen könnte, so dass dieser dann nochkorrigiert werden kann (Check!). Das neue Konzept des "Stop-InjektCheck" benötigt nur wenige Sekunden, kann dabei aber die Fehlerratedramatisch reduzieren.Asklepios hat das Konzept über den Konzernbereich Qualitätflächendeckend in allen Kliniken ausgerollt. Dazu gab es eine breiteKommunikation, Informations- und Schulungsmaterialien sowie Posterund Aufkleber zur Unterstützung für die Umsetzung. Rechnet man diebei der Evaluation festgestellte Fehlervermeidungsrate auf ein Jahrin allen Kliniken hoch, zeigt sich ein enormes Potential zurVerhinderung von möglichen Patientenschäden. Im Fragebogen berichtendie Mitarbeiter unter anderem: "In Stress-Situationen hält man einmalinne, um sich zu vergewissern, dass Medikament und Patientzusammenpassen" oder "Man verinnerlicht diese Überprüfung, die auchbei anderen Anordnungen oder diagnostischen oder therapeutischenMaßnahmen sinnvoll ist."Die Expertin Huckels-Baumgart resümiert: "Die Evaluation zeigt,dass die neue Methode des SIC eine sehr hohe Akzeptanz bei denMitarbeitern hat, gut und breit umgesetzt wird, und ein enormesPotential hat, die vielen tragischen Medikationsfehler schlagartig zureduzieren". Auch dem Personal kommt das Konzept zugute, woraufReiner Heuzeroth hinweist: "Mitarbeiter, die sich für einenMedikationsfehler mit Schäden für den Patienten verantwortlich sehen,leiden oft selbst monate- oder jahrelang unter den Folgen mitDepressionen und anderen psychischen Folgen." So kann das neueKonzept nicht nur Schäden an Patienten verhindern, sondern auch dieMitarbeiter im Gesundheitswesen vor Folgeschäden schützen.Pressekontakt:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege"Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell