Tag der Menstruation: Binden dürfen kein Luxus sein! / Plan International fordert, dass alle Mädchen und Frauen weltweit Zugang zu Hygieneprodukten haben müssen

Hamburg (ots) - Für Milliarden von Mädchen und Frauen auf der Weltgehört die Menstruation zum Alltag. Doch noch immer haben viele vonihnen keinen Zugang zu Hygieneprodukten wie Binden oder Tampons -weil sie zu teuer sind. In Uganda beispielsweise kostet ein PaketBinden im Schnitt zwei US-Dollar. Das ist mehr, als ein Drittel derMenschen dort am Tag verdient. In Ghana kostet eine Packung Bindenbis zu 2 US-Dollar und in Timor Leste müssen Frauen für 8 Binden etwa1 US-Dollar zahlen, obwohl fast die Hälfte der Menschen dort wenigerals 1,90 US-Dollar am Tag zur Verfügung hat."Menstruationsprodukte wie Binden und Tampons dürfen keineLuxusgüter sein. Hygiene ist kein Privileg, sondern ein Grundrecht.Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass alle Frauen und Mädchen auf derWelt Zugang zu solchen Artikeln haben", fordert Maike Röttger,Geschäftsführerin von Plan International Deutschland.Weil sich viele Mädchen und Frauen die Produkte nicht leistenkönnen, verlassen sie während ihrer Periode das Haus nicht mehr undverpassen dadurch den Schulunterricht, können nicht zur Arbeit gehenoder müssen sich mit Notlösungen wie Blättern oder alten Stofflappenbehelfen. Besonders kritisch ist die Situation für Mädchen und Frauenin Krisen- und Katastrophensituationen, wenn es keinen Zugang zusanitären Einrichtungen gibt und Hygieneartikel wie Binden Mangelwaresind. Maike Röttger: "Das Risiko von Infektionen ist dadurch sehrhoch, besonders in Gebieten, in denen es kein sauberes Wasser gibt."Der 28. Mai wurde zum "Internationalen Tag derMenstruationshygiene" erklärt, um auf Problematiken wie dieseaufmerksam zu machen. Eine Studie von Plan International hat gezeigt,wie gravierend die Auswirkungen vor allem für junge Mädchen inEntwicklungsländern sind: In Uganda schließen nur etwa 57 Prozentaller Mädchen die Schule ab. In Malawi verpassen 70 Prozent von ihnenjeden Monat bis zu drei Tage Unterricht, weil es an den Schulen keineMöglichkeit gibt, sich zu waschen oder sie sich keine Hygieneartikelleisten können.Plan International unterstützt Frauen und Mädchen in über 25Ländern auf der Welt dabei, dass sie während ihrer Periode Zugang zuHygieneartikeln, sauberem Wasser und geeigneten Waschmöglichkeiten inSchulen oder öffentlichen Orten erhalten. In Zusammenarbeit mitlokalen Partnern hat Plan Projekte initiiert, bei denen Mädchenauswaschbare Binden selbst herstellen können - unter anderem inUganda. In gesundheitlichen Schulungen lernen Mädchen, und auchJungen, wie der weibliche Zyklus funktioniert und wie sie sich vorInfektionen schützen können. Zudem verteilt Plan in Krisensituationenund nach Katastrophen Menstruations-Sets, die auch Binden, Seife oderandere Hygieneartikel enthalten.Die Studie und Fotos zum Download finden Sie in unseremPressebereich unter www.plan.de/presse