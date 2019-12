Tag der Menschenrechte am 10. Dezember / Prekäre Situation für viele Flüchtlinge: schutzlos und ausgegrenzt

Bonn (ots) - Am 10. Dezember 1948 verabschiedete die Generalversammlung derVereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Jedem Menschensollten dadurch die gleichen Rechte und Freiheiten zugesichert sein - unabhängigvon Herkunft, Geschlecht, Religion oder sozialem Status.71 Jahre später sind weltweit mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht: fürdie UNO-Flüchtlingshilfe ein trauriger Rekord, der im krassen Widerspruch zurIntention der Menschrechtscharta steht. Aufgrund ihrer prekären Situation bleibtvielen Geflüchteten der Zugang zu grundlegenden Rechten verwehrt, oft sind sieMenschenrechtsverletzungen schutzlos ausgeliefert. Sie werden wegen ihrerReligion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, der politischen Gesinnung odersexueller Neigung verfolgt, bedroht oder diskriminiert. In einigen Ländern derWelt droht zum Beispiel Homo- und Transsexuellen die Todesstrafe. In vielenweiteren werden diese Menschen mit langen Haftstrafen bestraft."Menschenrechtsverletzungen werden tagtäglich, weltweit und millionenfachbegangen. Wir dürfen uns damit nicht abfinden. Und wenn wir vielleicht alsEinzelpersonen diese Taten nicht verhindern können, so kann jede und jederzumindest die Opfer unterstützen", so Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführerder UNO-Flüchtlingshilfe.Fehlen Gesundheitsvorsorge, ein Bildungssystem oder die Möglichkeit, sichausreichend zu ernähren, wird ein Leben in Würde unmöglich. Kommen politischeVerfolgung, Diskriminierung und Folter einzelner Gruppen wie ethnischer oderreligiöser Minderheiten hinzu, sehen viele Menschen nur den Ausweg der Flucht,um für sich und ihre Familien eine neue Zukunft aufzubauen.Beispiel Demokratische Republik KongoBereits seit 1999 ist die Friedensmission MONUC in der Demokratischen RepublikKongo (DR Kongo) stationiert. Der Krieg ist seit 2003 beendet - doch das Landkommt nicht zur Ruhe. Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. DieMenschen leiden unter der Gewalt, marodierenden Banden, Zwangsrekrutierungen,Missbrauch, Folter und Mord. Die Flüchtlingskrise in der DR Kongo hat inzwischenein erschreckendes Ausmaß erreicht. Insgesamt 5,4 Millionen Kongolesen sinddurch die Gewalt im Land entwurzelt worden: 4,5 Millionen Menschen leben alsVertriebene im eigenen Land und fast 900.000 Kongolesen als Flüchtlinge inverschiedenen afrikanischen Ländern. Gleichzeitig leben über eine halbe MillionFlüchtlinge aus anderen Ländern in der DR Kongo.Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR), das dieUNO-Flüchtlingshilfe als nationaler Partner unterstützt, hilft Geflüchtetenweltweit: Der UNHCR unterhält Depots für Material, das im Notfall benötigt wird,registriert, informiert und berät Menschen auf der Flucht, kämpft für den Schutzund die Rechte von Flüchtlingen, Vertriebenen und Staatenlosen.Unterstützungsmöglichkeiten unter:https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-schutz/Pressekontakt:Marius TünteTel. 0228-90 90 86-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63012/4462465OTS: UNO-Flüchtlingshilfe e.V.Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell